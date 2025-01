El presidente de Chile compró un celular con tapita y criticó la hiperconectividad

Además el presidente Boric reflexionó diciendo: “En verdad es difícil, a mí también me pasa. No se trata de acusar a unos y limpiarse, pero creo que es importante que reflexionemos sobre eso también. ¿Dónde estamos cuando estamos? ¿Es posible estar en tantas partes a la vez y disfrutar o tener una experiencia reflexiva respecto a los contenidos que se están debatiendo, si es que realmente no estamos?”.

Presidente Boric y la comparación con Pink Floyd

Sobre el uso de los teléfonos inteligentes dijo: "Antes relacionaba a 'Brain Damage' con una canción de Pink Floyd, ahora lo relaciono con el daño que podemos sufrir si no nos despegamos de nuestros celulares».

Además se confesó sobre el nacimiento de su primer hijo: “Y en materia familiar, quizás más aún. Ahora, dentro de poco tiempo, voy a tener la suerte, la alegría, de ser padre, y una de las decisiones que tomé fue comenzar una transición tecnológica: me compré de los antiguos, sin internet”, confesó según publicó ADN.cl.

“Pero entendiendo que no se trata de volver al pasado y negar la tecnología, sino de buscar maneras de relacionarnos de forma sana con nuestro entorno y de utilizar la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida”, finalizó Boric.