lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Máxima preocupación

El huracán Melissa alcanza la categoría 5 y apunta a Jamaica: "Muchas comunidades no sobrevivirán"

Se espera que el ciclón toque tierra en la isla el martes, con vientos destructivos y hasta 76 cm de lluvia. Un huracán de categoría 5 es el más fuerte, con ráfagas de al menos 252 km/h.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las primeras ráfagas han empezado a llegar a Jamaica, anticipando lo que será el arribo del huracán Melissa.

Las primeras ráfagas han empezado a llegar a Jamaica, anticipando lo que será el arribo del huracán Melissa.

El huracán Melissa se intensificado este lunes a categoría 5 a medida que se acerca a Jamaica, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. Un huracán de categoría 5 es el más fuerte, con vientos de al menos 252 km/h.

Lee además
Benjamin Netanyahu y Javier Milei, en un saludo fraterno.
Victoria legislativa

Benjamin Netanyahu felicitó a Javier Milei: "Te atreviste y ganaste"
el video viral de donald trump bailando tras aterrizar en malasia
Inédito

El video viral de Donald Trump bailando tras aterrizar en Malasia

El lunes, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. informó que se espera que el huracán toque tierra en la isla el martes, con vientos destructivos y hasta 76 cm de lluvia.

"Muchas de las comunidades no sobrevivirán a las inundaciones", dijo Desmond McKenzie, ministro de gobierno local.

Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", escribió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su último boletín.

"Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche", advirtió.

La lentitud con la que se mueve la tormenta preocupa, ya que las zonas que se encuentran en su trayectoria podrán sufrir condiciones adversas durante mucho tiempo.

A las 6 de la mañana de este lunes, el huracán se encontraba a unos 210 km al suroeste de Kingston, la capital de Jamaica, y a unos 500 km al suroeste de la bahía de Guantánamo en Cuba.

Melissa alcanza vientos que se acercan a los 260 kilómetros por hora, indicó el NHC. Los meteorólogos pronostican cerca de un metro de lluvia, inundaciones repentinas y aludes en Jamaica, Haití y Republicana Dominicana.

Los habitantes de las zonas afectadas "deberán permanecer resguardados en sus hogares durante dos o tres días, o incluso más tiempo para las poblaciones que queden aisladas por las inundaciones catastróficas", había señalado previamente en un video el subdirector del NHC, Jamie Rhome.

Advirtió que las condiciones en Jamaica "se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas".

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El huracán Melissa alcanza la categoría 5 y apunta a Jamaica El huracán Melissa se intensificado este lunes a categoría 5 a medida que se acerca a Jamaica, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. Un huracán de categoría 5 es el más fuerte, con vientos de al menos 252 km/h. Hay preocupacion y alerta en la zona. Vídeo gentileza Noticiero El Salvador Más info en @tiempodesanjuan #huracanmelisa #jamaica #fenómeno #tiempodesanjuan"

"Una apuesta que no se puede ganar"

El ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, informó en una rueda de prensa que se abrieron los refugios contra tormentas en todo el país.

"Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa", enfatizó.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

Después de pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta continúe hacia el norte y cruce el este de Cuba el martes por la noche, mientras siga impactando en Haití y República Dominicana.

En República Dominicana, un hombre de 79 años murió tras ser arrastrado por un arroyo, y un niño de 13 años sigue desaparecido, informaron las autoridades locales el sábado.

En Haití, la agencia de protección civil reportó la muerte de tres personas por causa del temporal.

"Te sientes impotente, incapaz de hacer nada, solo correr y dejar todo atrás", dijo a la AFP Angelita Francisco, una ama de casa de 66 años que huyó de su vecindario en la capital dominicana, Santo Domingo.

El NHC advirtió de "inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra" en Jamaica.

Los vientos destructivos provocarán "daños importantes en las infraestructuras y cortes prolongados de electricidad y comunicaciones", añadió.

El Servicio Meteorológico de Jamaica pronosticó una marejada ciclónica de hasta cuatro metros a lo largo de la costa sur del país, y las autoridades ordenaron evacuar varias zonas costeras de la nación insular.

El aeropuerto internacional de Kingston cerró el sábado por la noche, al igual que todos los puertos marítimos.

El último huracán importante que impactó Jamaica fue Beryl a principios de julio de 2024, que causó al menos cuatro muertos.

FUENTE: Clarín con información de AFP

Temas
Seguí leyendo

El Vaticano celebró la Misa tradicional en latín en la Basílica de San Pedro tras la prohibición de Francisco

La NASA activó el protocolo de defensa planetaria por el cometa 3I/ATLAS

Tensión: el portaaviones más grande de EEUU navega hacia el Caribe

Una "supertierra" cercana renueva las esperanzas de hallar vida fuera del Sistema Solar

Robo al Louvre: logran rastrear la ruta que tomaron los ladrones, ¿y ahora?

Una promesa del fútbol de Brasil se mató al chocar en moto contra una vaca

El misterio del plástico perdido: por qué sigue flotando en el océano después de décadas

Anuncio en Brasil: Lula da Silva confirma que se presentará para disputar un cuarto mandato como presidente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Benjamin Netanyahu y Javier Milei, en un saludo fraterno.
Victoria legislativa

Benjamin Netanyahu felicitó a Javier Milei: "Te atreviste y ganaste"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Te Puede Interesar

El sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria, conduce Minería y deja su banca en diciembre. La presidencia de esta Comisión es un espacio muy disputado por las provincias mineras en el país y Fabián Martín quiere posicionarse. En la foto, la también orreguista Nancy Picón que integra la Comisión.
El día después

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto
Insólito

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones
¡Buena fortuna!

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones