Cómo es el Centro Metropolitano de Detención, la cárcel de Brooklyn donde fue recluido Nicolás Maduro

Nicolás Maduro ingresó al Centro Metropolitano de Detención, la cárcel federal de máxima seguridad ubicada en Brooklyn, Nueva York. El presidente venezolano llegó fuertemente custodiado a las 21 (hora de Argentina).

En el Metropolitan Detention Center Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Tensión China le pidió a Estados Unidos que libere a Maduro y que desista de "derrocar al gobierno de Venezuela"

Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron este sábado a Nueva York, donde serán juzgados por cargos de conspiración narcoterrorista.

La pareja llegó en un Boeing 757 (N874TW) vinculado al Departamento de Justica de Estados Unidos, desde Guantánamo (Cuba) hasta la base aérea Stewart en New York.

imagen

El lunes, Maduro deberá presentarse ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), en Manhattan.

Cómo es la cárcel donde estará recluido Maduro

El Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés) es una cárcel neoyorkina donde cumplen su sentencia condenados de alto perfil.

Según medios internacionales, también es apodada “el infierno en la tierra” por el trato que reciben allí los reclusos.

La cárcel fue construida en la década de 1990 en el barrio Sunset Park, para contrarrestar los problemas de hacinamiento en las prisiones de Nueva York y es la única prisión federal de la ciudad. Actualmente, alberga 1600 reclusos, según reportó Univisión.

Entre los prisioneros que cumplen condena en este centro, se encuentran los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cartel de Guadalajara, e Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

Allí también estuvieron detenidos Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar al director de una empresa de seguros médicos en pleno Manhttan, y Ghislaine Maxwell, la pareja y socia de Jeffrey Epstein, el magnate acusado por delitos sexuales. La exsocialité llegó a denunciar a través de sus abogados las “condiciones asombrosamente espantosas” e “inhumanas, crueles y degradantes” que ha vivido en el Centro.

Además, pasaron por sus celdas los artistas R. Kelly, músico condenado por delitos sexuales, y el rapero Sean “Diddy” Combs, acusado de crimen organizado y tráfico sexual, permaneció en esta cárcel antes de ser condenado a 50 meses de prisión.

imagen

Seguridad máxima y control absoluto

El MDC cuenta con guardias armados, sistemas de vigilancia electrónica y protocolos estrictos para evitar fugas o ataques. Además, las visitas están muy restringidas.

Los presos más peligrosos permanecen prácticamente aislados del mundo exterior. Estos son enviados a la Unidad de Vivienda Especial, conocida como 9-Sur o SHU. Allí, según fuentes citadas por CNN, los internos apenas tienen 1,5 metros cuadrados para moverse.