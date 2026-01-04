domingo 4 de enero 2026

En EE.UU

Cómo es el Centro Metropolitano de Detención, la cárcel de Brooklyn donde fue recluido Nicolás Maduro

Acusado de narcoterrorismo, fue ingresado a una prisión de máxima seguridad donde también se encuentran detenidos “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Nicolás Maduro ingresó al Centro Metropolitano de Detención, la cárcel federal de máxima seguridad ubicada en Brooklyn, Nueva York. El presidente venezolano llegó fuertemente custodiado a las 21 (hora de Argentina).

china le pidio a estados unidos que libere a maduro y que desista de derrocar al gobierno de venezuela
Tensión

China le pidió a Estados Unidos que libere a Maduro y que desista de "derrocar al gobierno de Venezuela"
maduro paso su primera noche detenido en estados unidos
En el Metropolitan Detention Center

Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron este sábado a Nueva York, donde serán juzgados por cargos de conspiración narcoterrorista.

La pareja llegó en un Boeing 757 (N874TW) vinculado al Departamento de Justica de Estados Unidos, desde Guantánamo (Cuba) hasta la base aérea Stewart en New York.

imagen

El lunes, Maduro deberá presentarse ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), en Manhattan.

Cómo es la cárcel donde estará recluido Maduro

El Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés) es una cárcel neoyorkina donde cumplen su sentencia condenados de alto perfil.

Según medios internacionales, también es apodada “el infierno en la tierra” por el trato que reciben allí los reclusos.

La cárcel fue construida en la década de 1990 en el barrio Sunset Park, para contrarrestar los problemas de hacinamiento en las prisiones de Nueva York y es la única prisión federal de la ciudad. Actualmente, alberga 1600 reclusos, según reportó Univisión.

Entre los prisioneros que cumplen condena en este centro, se encuentran los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cartel de Guadalajara, e Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

Allí también estuvieron detenidos Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar al director de una empresa de seguros médicos en pleno Manhttan, y Ghislaine Maxwell, la pareja y socia de Jeffrey Epstein, el magnate acusado por delitos sexuales. La exsocialité llegó a denunciar a través de sus abogados las “condiciones asombrosamente espantosas” e “inhumanas, crueles y degradantes” que ha vivido en el Centro.

Además, pasaron por sus celdas los artistas R. Kelly, músico condenado por delitos sexuales, y el rapero Sean “Diddy” Combs, acusado de crimen organizado y tráfico sexual, permaneció en esta cárcel antes de ser condenado a 50 meses de prisión.

imagen

Seguridad máxima y control absoluto

El MDC cuenta con guardias armados, sistemas de vigilancia electrónica y protocolos estrictos para evitar fugas o ataques. Además, las visitas están muy restringidas.

Los presos más peligrosos permanecen prácticamente aislados del mundo exterior. Estos son enviados a la Unidad de Vivienda Especial, conocida como 9-Sur o SHU. Allí, según fuentes citadas por CNN, los internos apenas tienen 1,5 metros cuadrados para moverse.

Video: encapuchado y bajo una gran custodia, así llegó Maduro a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico

Nicolás Maduro y el día que visitó San Juan para la Cumbre del Mercosur en 2010

La Casa Blanca difundió imágenes de Trump siguiendo en vivo la operación para capturar a Maduro

Trump advirtió que Estados Unidos está listo para una segunda ofensiva en Venezuela

María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela

Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y lo llevó directo a Nueva York

Anuncio clave: Donald Trump aseguró que Maduro ya no está en Venezuela

minuto a minuto: ee.uu ataco venezuela y capturo a maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano
Galería de fotos

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará
Cambió de aire

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Por David Cortez Vega
Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero
Historias del Crimen

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes
A tener en cuenta

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida