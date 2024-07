Cómo es el campamento para megamillonarios al que asistirá Javier Milei

Es uno de los grandes eventos empresariales de EEUU. Descontracturado, pero no por eso menos influyente, Sun Valley, en el estado de Idaho, es el escenario de una reunión anual privada organizada por el banco de inversión Allen & Company, conocida como “el campamento de verano para multimillonarios”.

Hacia allí viajará Javier Milei esta noche y será uno de los oradores centrales de este encuentro en los que se discute a puertas cerradas de economía, tecnología, disrupción y, claro, donde se hacen negocios. En ese auditorio el discurso del mandatario argentino será más que bien recibido por este grupo de empresarios, muchos de los cuales se han expresado públicamente a favor de menor intervencionismo estatal y, sobre todo, de pagar menos impuestos.

La comitiva que acompañará al mandatario estará integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Demian Reidel y Gerardo Werthein, el embajador argentino que se sumará al grupo directamente en los Estados Unidos. No se conoce la agenda oficial por el momento, pero Milei podría tener reuniones con algunos de los empresarios presentes. Una de las cuentas de X cercanas al mandatario aseguró que verá a Mark Zuckerberg, de META; Bob Iger, CEO de Disney; Mary Barra, CEO de General Motors; Tim Cook, CEO de Apple; y Sam Altman , CEO de OpenAI. A Zuckerberg, Cook y Altman los vio en mayo pasado cuando visitó Silicon Valley.

La cumbre se caracteriza por su estricta privacidad, con una agenda y temas de conferencias mantenidos en secreto. Aunque algunos periodistas privilegiados pueden asistir, generalmente deben guardar discreción. También por la presencia de las parejas de los hombres y mujeres de negocios. Los aeropuertos de la zona se llenan de jets privados.

En la segunda temporada de la serie Succession los protagonistas de la familia Roy van a un retiro similar llamado Argestes. Allí negocian con los dueños de Pierce Global Media, otro gigante de los medios que es un competidor de Waystar Royco. No pocos vieron en esa secuencia lo que pasó en 2013, cuando Jeff Bezos negoció en Sun Valley la compra de The Washington Post. En este entorno relajado también se cerró la venta de NBC a Comcast.

image.png Jeff Bezos y Lauren Sánchez, ayer en los jardines del Sun Valley Resort

Aquí los magnates vienen a hablar sobre inversiones y tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, mientras participan en actividades recreativas como el golf y la pesca con mosca. La elección presidencial en Estados Unidos, con las dudas sobre la candidatura de Joe Biden, seguramente será uno de los temas centrales del evento que dura hasta el domingo.

“Hace 18 años que vengo a Sun Valley y es indudablemente la conferencia más importante del mundo a nivel de inversores y empresas que pueden llegar a contribuir con el despegue de Argentina. Como argentinos estamos Marcos Galperin, Wenceslao Casares, Martín Migoya y yo”, dijo Martín Varsavsky, emprendedor y empresario argentino que hizo su carrera y su fortuna en España.

Varsavsky está muy cerca de Milei, ambos comparten visiones económicas y geopolíticas. El fundador de empresas como Jazztel, Ya.com, FON, Goggo Network y Prelude Fertility, entre otras, acompañó al Presidente en su visita a Silicon Valley y se lo vio junto a él en reuniones con Apple y Microsoft. “Si no fuera por Milei, Argentina no le llamaría la atención a los grandes CEOs de Silicon Valley”, dijo entonces en una nota con este medio.

“Milei quiere minimizar el rol del Estado, tiene un discurso libertario y que congenia, y ellos lo escucharon como a un líder global. Eso significa que la próxima vez que le presenten un presupuesto a Cook, ahora hay más chances de que ponga plata en Argentina. Lo que hace Milei es generar un apoyo a la Argentina a través de un discurso que podría suceder en otros países, porque todos los países tienen esta lucha entre el capitalismo y el socialismo. Por eso él genera una simpatía”, agregó el empresario al que se vio acompañado por su esposa, Nina Wiegand.

Galperin, la persona más rica del país, con una fortuna personal de USD 7.000 millones, según Forbes, es otro de los defensores de Milei y también un habitué en el evento de Allen & Company. El fundador y CEO de Mercado Libre fue fotografiado años atrás junto a su esposa Karina. Migoya es cofundador y CEO de otro de los unicornios argentinos: Globant, una compañía de tecnología que tiene un valor de mercado de USD 8.200 millones.

Y Casares es uno de los pioneros de los negocios tech en el país: fundó Patagon, una de las primeras empresas de internet del país, que vendió en USD 500 millones al Banco Santander, en 2000. Radicado en EEUU, estuvo al frente de otros proyectos y fue un ferviente impulsor –y también un fuerte inversor– en el universo bitcoin.

Este año el evento cuenta con la presencia del propio Bezos y también de Bill Gates, fundador de Microsoft; Tim Cook, CEO de Apple; y Mark Zuckerberg, CEO de Meta. Otros asistentes incluyen a Oprah Winfrey, Bob Iger, de Disney, David Zaslav, de Warner Bros. Discovery, y Shari Redstone de Paramount.

La vista desde la entrada del Sun Valley Resort donde se hace la conferencia de Media and Technology de Allen and Co.

Entre los ausentes notables se encuentran Warren Buffett, quien podría ceder su lugar a su sucesor Greg Abel, y Elon Musk, quien se ha distanciado del evento tras sus controversias públicas. Además, se destaca la presencia de tres gobernadores demócratas: Gretchen Whitmer, Josh Shapiro y Wes Moore, en un momento clave para la campaña de Biden.

Hoy, por caso, la agencia Bloomberg destacó fotos de Bezos caminando junto a su pareja, Lauren Sánchez, Brian Grazer, CEO de Imagine Entertainment y Chris Davis, CEO de Davis Selected Advisors. También se vio de sombrero azul a Marc Benioff, fundador y coCEO de Salesforce, y a la presentadora Oprah Winfrey, CEO de Oprah Winfrey Network, de “total white”. Tim Cook, CEO de Apple, dialogó luego de la sesión matinal del evento con Eddy Cue, VP de Apple, y Steve Pagliuca, co-chairman de Bain Capital, y entre los latinos, están presentes los mexicanos Emilio Azcarraga, presidente de Grupo Televisa, y el CEO de la empresa, Alfonso de Angoitia.

Con información de Reuters y Bloomberg