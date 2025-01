Colombia dió marcha atrás y aceptó deportados en aviones militares tras amenazas arancelarias de Trump

Pero las medidas no llegaron a tener luz verde. La Casa Blanca emitió un comunicado en donde detallaron: “El Gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia retornados desde los Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras”.

En ese sentido, explicaron que a raíz de haber llegado a ese acuerdo, los aranceles y las sanciones “se mantendrán en reserva y no serán firmados, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo”. En tanto, aclararon que “las sanciones de visas y las inspecciones reforzada permanecerán en vigor hasta que el primer avión cargado con deportados colombianos sea retornado con éxito”.

El texto oficial cerró con un mensaje para la comunidad internacional: “Los eventos de hoy dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado. El presidente Trump continuará protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación, y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente aceptando la deportación de sus ciudadanos que estén ilegalmente presentes en los Estados Unidos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaCol/status/1883722303609127203?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1883722303609127203%7Ctwgr%5E2f221a6052781a80994aa3b7d2b94423aaefda97%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fdonald-trump-y-gustavo-petro-se-trenzan-en-una-fuerte-pelea-y-abren-una-guerra-comercial-por-las-nid26012025%2F&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial pic.twitter.com/VlTD49lsQs — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 27, 2025

Poco después, el gobierno colombiano realizó un anuncio en la misma sintonía. “Hemos superado el impase con el Gobierno de los Estados Unidos. El canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña viajarán en las próximas horas a Washington, D.C., para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto e intercambio de notas diplomáticas realizados hoy (domingo) entre los dos gobiernos”.

El ida y vuelta entre Trump y Petro

Inicialmente, en su mensaje Trump fue más allá de las medidas comerciales y había anunciado una prohibición a los viajes a Estados Unidos y la “revocación inmediata” de las visas a los funcionarios del gobierno colombiano, “inspecciones reforzadas” para todos los colombianos en las fronteras norteamericanas y a los cargamentos colombianos “por razones de seguridad nacional” y sanciones financieras y bancarias totales al país.

“Estas medidas son sólo el comienzo. ¡No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en lo que respecta a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a ingresar a Estados Unidos!”, había afirmado el mandatario.

Petro respondió con la misma amenaza. Primero anunció en la red social X que le había ordenado al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles a las importaciones de Estados Unidos a un 25%, y luego, en una larguísima publicación de 19 párrafos dirigida directamente a Trump –en la que llega a mencionar a Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky y los “coroneles Aurelianos Buendía”, los personajes de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez–, amenazó con elevarlos al 50%, al igual que Trump.

“No me gusta su petróleo, Trump; va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago de whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano”, dijo el presidente colombiano. “Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar en Estados Unidos; yo hago lo mismo”, replicó al final.

Desafiante, Petro también deslizó que Trump puede intentar un golpe de Estado para sacarlo del poder “como hicieron con Allende”, en referencia al presidente chileno, Salvador Allende, derrocado en 1973 por Augusto Pinochet.

“Pero yo muero en mi ley; resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas al lado de Colombia; ya tuvimos muchos y nos liberamos”, escribió el mandatario colombiano. “Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas. Somos pueblos de los vientos, las montañas, del mar Caribe y de la libertad. A usted no le gusta nuestra libertad, vale. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos”, afirmó.