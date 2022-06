Bombazo: Agustín Rossi cada vez más lejos de Boca

rossi agustin.jpg

Después de semejante actuación, se suponía que Boca llevaría a cabo una gran gestión para concretar la renovación de Rossi. El contrato del arquero termina el 30 de junio de 2023. Boca le acerco una oferta, pero desde el lado del arquero, se supo a través de su representante que el club no se esforzó lo suficiente:"La negociación está estancada. No tuvimos ningún avance. Con la primera oferta no hubo acuerdo y no tuvimos más contacto". Contundentes las palabras de Miguel González.