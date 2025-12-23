martes 23 de diciembre 2025

En Estados Unidos

Aprobaron la primera píldora oral GLP-1 contra la obesidad

La FDA autorizó la versión en comprimidos del medicamento inyectable Wegovy. La nueva presentación de semaglutida es de administración diaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado la comercialización de la primera píldora oral para tratar la obesidad, la versión oral del medicamento inyectable Wegovy, desarrollada por la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Según informó AP, el laboratorio prevé lanzar el medicamento en Estados Unidos a partir de enero de 2026, marcando así un hito en la lucha contra una enfermedad que afecta a aproximadamente 100 millones de personas en el país.

La decisión de la FDA convierte a la píldora Wegovy (semaglutida oral de 25 mg una vez al día) en el primer tratamiento oral con el principio activo GLP-1 dirigido a personas con obesidad o sobrepeso en Estados Unidos. Se trata de un medicamento que replica la acción de una hormona implicada en el control del apetito y la saciedad.

La píldora Wegovy incorpora una dosis considerablemente mayor de semaglutida (25mg), el mismo principio activo presente en Wegovy y en el fármaco inyectable para la diabetes Ozempic, ya que al administrarse por vía oral solo se absorbe una parte del compuesto en el organismo, a diferencia de la vía inyectable.

La llegada de la versión oral se produce en un momento de expansión del mercado de tratamientos para la obesidad, impulsado por la elevada prevalencia de la enfermedad y la demanda de alternativas más accesibles frente a las tradicionales inyecciones, que suelen tener un coste elevado y suponen una barrera para muchos pacientes.

La farmacéutica danesa destacó en un comunicado que la píldora Wegovy es la primera terapia oral agonista del receptor GLP-1 aprobada para el control de peso. Según los resultados del programa de ensayos OASIS y SELECT 2, “en el ensayo OASIS 4, la semaglutida oral de 25 mg tomada una vez al día mostró una pérdida de peso media del 16,6% entre adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una comorbilidad, siempre que se mantuviera la adherencia al tratamiento”.

Además, la empresa puntualizó que “la reducción de peso alcanzada con la píldora Wegovy es comparable a la obtenida con Wegovy inyectable de 2,4 mg”.

Cómo es la administración del nuevo fármaco

Wegovy se presenta como semaglutida oral de 25 mg para administración diaria, utilizando el mismo principio activo de las versiones inyectables Wegovy y Ozempic, así como del medicamento Rybelsus (a menor dosis, indicado para diabetes tipo 2).

El comprimido debe ingerirse en ayunas con un sorbo de agua y esperar al menos 30 minutos antes de comer o beber, un requisito necesario para proteger el principio activo en el estómago y garantizar su absorción.

Para ello, el laboratorio incorporó un compuesto adicional que resguarda la semaglutida hasta su llegada al torrente sanguíneo.

Los efectos secundarios más frecuentes, tanto en las versiones orales como inyectables, fueron náuseas y diarrea, afectando al 74% de quienes tomaron la nueva píldora y al 42% de quienes recibieron placebo.

Resultados de ensayos clínicos y eficacia comparada

Los ensayos clínicos mostraron que los participantes que recibieron la nueva píldora Wegovy experimentaron una reducción de peso media del 16,6%, y una de cada tres personas perdió al menos el 20% de su peso inicial.

En comparación, quienes recibieron placebo solo lograron una reducción del 2,2%. Chris Mertens, médico participante en los ensayos, comentó que el tratamiento diario ayudó a disminuir su apetito y la frecuencia de pensamientos sobre comida: “Si un día me saltaba una comida, ni siquiera lo notaba”, expresó.

Con respecto la costo, la agencia AP informó que la dosis inicial se ofrecerá a 149 dólares mensuales en ciertos proveedores, si bien se espera información definitiva sobre precios a partir de enero, cuando comience la distribución.

Algunos expertos señalan que la modalidad oral puede abaratar la producción, aumentando así el acceso frente a las inyecciones. No obstante, aún no está claro si los pacientes preferirán píldoras diarias o inyecciones semanales; mientras algunos rechazan las inyecciones, otros valoran la comodidad de aplicaciones menos frecuentes.

Especialistas como la doctora Fatima Cody Stanford del Hospital General de Massachusetts subrayó que la versión oral representa una opción valiosa para pacientes con limitaciones logísticas o económicas que dificulten el acceso a inyecciones.

Stanford señaló que hay un segmento demográfico importante que puede beneficiarse de este formato. Por su parte, Chris Mertens, participante en los ensayos clínicos, resaltó que la rutina diaria de la píldora sirve como un recordatorio activo del proceso de adelgazamiento.

Temas
