viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desastre natural

Alerta en Italia: la tierra se sigue moviendo en Sicilia y una ciudad se hunde en el vacío

Un masivo deslizamiento de tierra amenaza con desaparecer a la ciudad de Niscemi. Desde hace días la tierra no deja de moverse y las casas caen a un abismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen del barranco causado por un corrimiento de tierra en la localidad siciliana de Niscemi.

Imagen del barranco causado por un corrimiento de tierra en la localidad siciliana de Niscemi.

Niscemi, una pequeña ciudad de Sicilia de 25 mil habitantes, arriesga desaparecer por un fenómeno natural que se repite en buena parte de Italia: el deslizamiento de la tierra, facilitado este año por el persistente mal tiempo en el invierno, con fuertes lluvias que no cesan.

Lee además
hallaron muerta a una joven argentina que estaba desaparecida en los angeles
Tristeza

Hallaron muerta a una joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
embajadas de america y europa en cuba aceleran planes de evacuacion
Tensión

Embajadas de América y Europa en Cuba aceleran planes de evacuación

Mil quinientos habitantes de Niscemi han sido evacuados porque sus viviendas han caído al vacío del enorme pozo abierto por la “frana”, como dicen en italiano para mentar la tierra que se desliza hacia el valle en terrenos ricos de arcilla.

En los últimos dos días, los habitantes que viven en los sectores más alejados pasan noches sin dormir por los continuos ruidos y cedimientos provenientes del frente en el que la colina “patina”. Sigue lloviendo y se anuncia más agua en los próximos días.

Han llegado los militares que estudian los trabajos urgentes a realizar. De las tres rutas que llegan a Niscemi, solo una sigue funcionando. Se estima que la colina en movimiento ha arrastrado 350 millones de metros cúbicos hasta ahora.

Cada tanto se va resquebrajando una casa a lo largo del tremendo pozo que se abre paso en el costado donde la gente ha debido abandonar sus hogares.

La Zona Roja establecida por los grupos que trabajan en la parte más riesgosa es, cada tanto, ampliada unas calles más. Impresiona ver un edificio caído por la mitad, con un automóvil que resiste en la parte delantera del garaje y está condenado en cualquier momento también a estrellarse en el vacío.

Las crónicas de las épocas en Niscemi revelan que hace ya tres siglos comenzaron los problemas. En este siglo, el aviso llegó en 1997, pero fue inferior a la crisis actual. Hubo 400 evacuados de las viviendas que cayeron por el deslizamiento.

No se tomó desde entonces ninguna medida seria para afrontar la situación y, puntualmente, la “frana” del terreno se presentó hace una semana y se sigue agravando.

A Niscemi llegó el jueves Elly Schlein, la líder del Partido Democrático, el mayor de la oposición de centroizquierda, en momentos en que una parte de los afectados y grupos políticos plantean la necesidad de congelar la construcción del gran puente promovida por el gobierno de la premier Giorgia Meloni, que obliga a invertir más de mil millones de euros.

Meloni sobrevoló hace unos días la zona del desastre en Niscemi y quedó impresionada con la magnitud del movimiento telúrico.

Las polémicas giran en torno a la necesidad de desviar esa inversión a la atención de los problemas sociales más importantes e inmediatos. Desde el jueves, en primera fila quedó el caso de Niscemi. Pero el gobierno parece decidido a seguir adelante.

Todos esperan el veredicto y el trabajo del cuerpo de ingenieros militares, que desde el jueves se están desplegando en la zona crítica para emprender las primeras obras de la emergencia. El teniente coronel Giuseppe Genovese dijo que el primer empeño será “comenzar a mejorar la viabilidad para evitar el aislamiento del habitado”.

Pero el deslizamiento corre mucho más rápido. Se estima que en la noche del jueves al viernes ha crecido un kilómetro en pocas horas. A las 13 se escuchó un gran ruido y una nueva caída de tierra y pedazos de viviendas en el sector al borde del gigantesco vacío.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Mercado Libre vs. Temu: la Corte Suprema intervendrá por publicidad engañosa

Cayó la "Directora Zoebroker",creadora del sistema para las estafas Zoe

Los Ángeles: buscan a una joven argentina perdida hace 5 días

Se cayó un avión en Colombia y murieron 15 personas

Afroamericana y superestrella del hip-hop, sorprendió con su fuerte apoyo a Donald Trump

Pronóstico de guerra en el Golfo: Irán se prepara "para lo peor" ante el avance de la flota de Estados Unidos

"Hago cosas muy buenas en la cama, soy inolvidable": el insólito discurso de Petro antes de reunirse con Trump

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta video
Pasión

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

El terror de la Avenida Rawson: quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante
Tensión en Capital

El "terror de la Avenida Rawson": quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

Personal policial y vecinos intervinieron en el caso. También limpiaron el inmueble.
Villa 12 de Octubre

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán
Convenio

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000
Fraude virtual

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

Te Puede Interesar

Proyecto Hualilán. El traslado del mineral desde Ullum a la planta Casposo será el paso previo al procesamiento que permitirá obtener el primer lingote de oro del yacimiento sanjuanino.
Estimaciones oficiales

Cuándo Hualilán producirá su primer lingote de oro: qué falta y qué dicen los tiempos del proyecto

Por Elizabeth Pérez
Denuncia y gresca familiar en Pocito: el sospechoso quedó en la mira por abusar a dos sobrinas y lo dejaron preso
Tribunales

Denuncia y gresca familiar en Pocito: el sospechoso quedó en la mira por abusar a dos sobrinas y lo dejaron preso

Promover Valle Fértil, el nuevo programa con importantes beneficios para los turistas
Desde hoy hasta el 31 de julio

'Promover Valle Fértil', el nuevo programa con importantes beneficios para los turistas

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Las auroras boreales y australes aumentaron en el mundo como cosecuencia de la tormenta solar. Sin embargo, ese fue sólo el impacto visual, según afirmaron desde la UNSJ.
Investigación

La UNSJ explica el impacto de la tormenta solar más fuerte en dos décadas que sacude a la Tierra