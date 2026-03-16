Al menos cuatro heridos en el norte de Israel tras ataque de cohetes y drones de Hezbolá

Al menos cuatro personas resultaron heridas en el norte de Israel después de que Hezbolá lanzara una andanada de cohetes y drones la tarde de este lunes, según el servicio de respuesta de emergencia de Israel, Magen David Adom (MDA).

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Un proyectil impactó la ciudad de Nahariyya, en la costa de Israel, a pocos kilómetros al sur de la frontera con Líbano. Un video de MDA mostró llamas saliendo de un edificio gravemente dañado y un automóvil destruido. Tres personas fueron llevadas al hospital tras sufrir inhalación de humo, dijo MDA, citado por la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El ejército de Israel dijo que los daños probablemente fueron resultado de un impacto directo, y no de un misil interceptor que hubiera fallado y caído nuevamente a tierra.

En otro lugar, un hombre de unos 40 años se encontraba en condición de leve a moderada como resultado de la explosión, dijo MDA.

Hezbolá se atribuyó la responsabilidad del ataque. El grupo extremista islámico respaldado por Irán dijo en un comunicado que lanzó cohetes y drones contra Nahariyya.

El Comando del Frente Interno de Israel respondió para brindar asistencia a los civiles, dijo el ejército.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, informó que más de 400 miembros de Hezbolá han muerto desde el inicio de la ofensiva, indicó el diario Le Monde.

El ejército israelí “está librando una campaña decidida contra Hezbolá, durante la cual han sido eliminados más de 400 terroristas hasta la fecha, incluidos miembros importantes de la organización”, dijo su jefe de Estado Mayor , el general Eyal Zamir, el lunes durante una visita al Comando Norte .

“Estamos decididos a intensificar la operación hasta alcanzar todos nuestros objetivos. Al mismo tiempo, estamos reforzando nuestras defensas e incrementando el personal del Comando Norte. Hezbolá se encuentra actualmente en una lucha por su supervivencia; está pagando un alto precio por entrar en la guerra y la presión a la que está sometido no hará más que aumentar”, afirmó, precisando que las “operaciones terrestres limitadas y selectivas” en el sur del Líbano , anunciadas esta mañana, habían comenzado hacía dos semanas.