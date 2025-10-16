jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Momento de tensión

Afirman que el chavismo ofreció a Estados Unidos un gobierno en Venezuela sin Nicolás Maduro

La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, propuso encabezar un Ejecutivo de transición, informó el Miami Herald.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política del país caribeño, según reportó este jueves el Miami Herald al citar fuentes cercanas a las discusiones.

Lee además
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, reveló a cuánto podría llegar el importe total de la asistencia a la Argentina.
Desde el tesoro estadounidense

Revelan que la asistencia total de Estados Unidos a la Argentina podría llegar a los USD 40 mil millones
los mercados celebraron el swap con estados unidos con fuerte suba de acciones
Euforia

Los mercados celebraron el swap con Estados Unidos con fuerte suba de acciones

Rodríguez y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con la intermediación de Qatar, detalló la nota exclusiva del Herald.

La primera oferta, presentada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia, con garantías de seguridad, en Venezuela, donde Rodríguez asumiría la presidencia.

Este plan es similar a uno revelado la semana pasada por The New York Times en el que Maduro ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidenses sus proyectos de petróleo y oro, contratos preferentes, redirigir de China a EE.UU la exportación de crudo, y terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia.

¿Exilio en Qatar?

En la segunda propuesta reportada por el Miami Herald, presentada en septiembre, Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres encabezarían un gobierno de transición mientras Maduro buscaría el exilio en Turquía o Qatar.

Los planes se presentaron mediante mediadores de Qatar, donde Delcy Rodríguez mantiene una "relación significativa" con miembros de la familia real y tiene parte de sus activos, según el diario miamense.

Dichas propuestas "buscaron persuadir a sectores del gobierno de Estados Unidos que un 'Madurismo sin Maduro' podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante", escribió el medio.

La información trasciende un día después de que Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra "el narcotráfico" en tierra tras los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado al menos 27 personas en cinco ataques a embarcaciones cerca de las costas de Venezuela en lo que va de la Administración de Trump, quien ha justificado las acciones porque, según él, buscaban introducir drogas a Estados Unidos.

Pero, cuestionado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Maduro, Trump indicó el miércoles que sería "ridículo" responder a esa pregunta.

En tanto, el régimen venezolano expresó el miércoles que ve con "extrema alarma" el uso de la CIA como "una amenaza" contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de "maniobras" que buscan "legitimar una operación" de "cambio de régimen" en el país.

FUENTE: Clarín con información de EFE

Temas
Seguí leyendo

La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

¿Cuánto tiene que pagar una aerolínea si extravía la mascota de un pasajero?: en Europa dieron la respuesta

Uruguay aprobó la "Muerte Digna" y es el primer país de la región con una ley de eutanasia

Trump admitió que considera autorizar operaciones encubiertas en territorio venezolano

Qué ciudad prohibe usar el celular más de dos horas por día

La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas con cáncer

Detectan dos enormes círculos de radio en el espacio que podrían revelar secretos del universo temprano

Llegó a la Argentina la droga más efectiva contra la obesidad: venta bajo receta y aval científico desde los 12 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Justicia de Europa le puso un precio al extravío de una mascota por parte de una aerolínea.
Un daño irreparable

¿Cuánto tiene que pagar una aerolínea si extravía la mascota de un pasajero?: en Europa dieron la respuesta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Te Puede Interesar

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal
Negocios

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal

Por Natalia Caballero
La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

La Reserva de San Martín pierde con Godoy Cruz en Mendoza
Clásico de Cuyo

La Reserva de San Martín pierde con Godoy Cruz en Mendoza

De Calingasta a la gastronomía gourmet del país: los quesos de cabra que conquistan hasta los paladares más exigentes
Producción de calidad

De Calingasta a la gastronomía gourmet del país: los quesos de cabra que conquistan hasta los paladares más exigentes