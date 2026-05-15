Lionel Messi tendrá una calle con su nombre en Estados Unidos

Berkeley Heights , una localidad de algo más de 13.000 habitantes en el condado de Union, en Nueva Jersey , instaló este 15 de mayo un cartel que renombra de manera ceremonial y temporal una cuadra de Sherman Avenue como Leo Messi Way . El gesto se enmarca en el plan de actividades del municipio para el Mundial 2026, que arranca el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

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La iniciativa fue impulsada por el BH FIFA World Cup 26 Task Force , un grupo de trabajo creado por la administración local para coordinar eventos comunitarios durante el torneo. El Task Force reúne a representantes del gobierno municipal, escuelas, organizaciones deportivas, comercios y grupos vecinales.

Un cartel ceremonial, no una designación permanente

El renombramiento de Sherman Avenue como Leo Messi Way forma parte del plan de eventos comunitarios para la Copa Mundial ( Carolina Zokalski)

A diferencia de los renombramientos oficiales de calles, que requieren ordenanzas municipales y procesos formales, la intervención sobre Sherman Avenue es de carácter simbólico. El propio gobierno municipal describe la acción como una ceremonial temporary renaming vinculada al lanzamiento cultural del Mundial. El cartel se levantó junto a Patria Station Café, un local argentino fundado por la bailarina y empresaria Carolina Zokalski, donde también se inauguró un mural alusivo al torneo.

La alcaldesa Angie Devanney enmarcó la iniciativa en términos comunitarios. “El Mundial es más que un evento deportivo, es una celebración global que une a las personas a través de la pasión y el orgullo”, afirmó al presentar el plan del Task Force.

El contexto: New York-New Jersey como sede de la final

Berkeley Heights se encuentra en el área metropolitana de Nueva York, a unos 40 kilómetros del MetLife Stadium de East Rutherford, donde el 19 de julio de 2026 se disputará la final del Mundial. La región de Nueva York y Nueva Jersey concentrará ocho partidos del torneo, incluida la final.

Los organizadores locales estiman que la presencia del Mundial generará más de USD 2.000 millones en actividad económica y atraerá a más de un millón de visitantes al área. En ese marco, varios municipios del estado lanzaron programas para captar parte del flujo de turistas y residentes que seguirán los partidos en sus jurisdicciones.

Una agenda comunitaria de seis semanas

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El Task Force de Berkeley Heights programó actividades distribuidas a lo largo del torneo. El kickoff del 13 de junio en Veterans Memorial Park coincidirá con los primeros partidos en MetLife, y la agenda continúa con watch parties comunitarios en el Berkeley Swim Club el 1 y el 14 de julio.

Para la final está previsto un evento de mayor escala en The District at Connell, con transmisión en vivo y programación familiar.

La agenda diaria comienza el 13 de junio a las 17:00 con la ceremonia de apertura en Veterans Memorial Park, seguida de la proyección del partido inaugural en pantalla gigante.

El 14 de junio, a las 12:00, se realizará un taller cultural para niños en la Biblioteca Pública de Berkeley Heights, organizado en colaboración con la Asociación de Padres de Alumnos del distrito escolar.

El 19 y 22 de junio, desde las 18:00, habrá actividades recreativas y partidos de fútbol amistosos en el Columbia Middle School Field, abiertos a familias y jóvenes. El 1 y 14 de julio, desde las 19:00, los watch parties del Berkeley Swim Club incluirán degustaciones de comidas típicas y sorteos para la comunidad.

El 10 de julio, a las 16:00, está programada una charla sobre deporte y diversidad en el Centro Cívico local, con participación de la Cámara de Comercio de Berkeley Heights.

La final del torneo, el 14 de julio, contará con una jornada desde las 15:00 en The District at Connell, que incluirá música en vivo, actividades infantiles y la transmisión del partido en pantalla gigante.

El gesto del cartel se inscribe en una práctica habitual de los municipios de Estados Unidos durante grandes eventos deportivos: renombramientos temporales, izamientos de banderas, programas con escuelas.

Berkeley Heights eligió a Messi como figura central de su tramo cultural, en un estado donde la colectividad argentina mantiene presencia activa y donde el campeón del mundo concentra atención pública desde su llegada al Inter Miami en 2023.