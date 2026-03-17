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En picada

Una histórica empresa con sede en San Juan registró una caída del 88% en sus ganancias en 2025

La cementera registró una fuerte caída en su ganancia durante el año pasado, afectada por menores ingresos, presión de costos y resultados financieros negativos, en medio de un proceso de reestructuración que podría derivar en un cambio de control.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La principal cementera del país, Loma Negra, que cuenta con operaciones en San Juan, cerró 2025 con un fuerte retroceso en sus resultados, en un escenario marcado por la lenta recuperación de la construcción y un proceso de cambios en su estructura accionaria a nivel regional.

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Según los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre, la compañía registró una ganancia neta de $23.585 millones, lo que implicó una caída del 88% frente a los $202.335 millones obtenidos en 2024.

El deterioro se explica por una combinación de menores ingresos, reducción de márgenes operativos y un impacto negativo en los resultados financieros, en un contexto económico todavía inestable.

En paralelo, la empresa atraviesa una etapa de transición en su control accionario. Su casa matriz, InterCement, avanza en un proceso de reestructuración de deuda que contempla la cesión de activos a acreedores. En ese escenario aparece el empresario Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía, como uno de los principales interesados en la compañía.

Caída en ingresos y márgenes

Durante 2025, los ingresos por ventas netas alcanzaron los $848.087 millones, lo que representó una baja del 8% respecto de los $919.761 millones del año anterior. La contracción se dio en un mercado de la construcción que comenzó a mostrar signos de recuperación, aunque todavía por debajo de los niveles previos a la caída de 2024.

La presión sobre los costos también impactó en la rentabilidad. La ganancia bruta sobre ventas se ubicó en el 22%, con una caída de 540 puntos básicos interanual, mientras que en términos absolutos retrocedió 27%.

En el plano operativo, la ganancia antes de resultados financieros fue de $92.910 millones, un 41% menos que en 2024.

Sin embargo, el mayor impacto provino del resultado financiero: mientras que en 2024 había sido positivo en $173.448 millones, en 2025 pasó a un saldo negativo de $54.793 millones, lo que explicó gran parte de la caída del resultado final.

Este comportamiento estuvo vinculado al contexto macroeconómico, la volatilidad de variables financieras y los efectos de la reexpresión de los estados contables en moneda constante.

Un mercado en recuperación parcial

En su balance anual, el presidente de la compañía, Sergio Faifman, señaló que 2025 mostró una recuperación gradual de la economía y del sector, tras la fuerte contracción del año previo.

Según indicó, la industria del cemento evidenció una mejora moderada, aunque sin alcanzar los niveles anteriores a la caída. Además, describió un comportamiento desigual a lo largo del año: con mayor dinamismo en el primer semestre y una desaceleración en la segunda mitad, influida por la incertidumbre económica y financiera.

En ese marco, la empresa sostuvo su estrategia centrada en la eficiencia operativa y la disciplina financiera.

Inversiones y operación

Entre los hitos del año, la compañía destacó la implementación de una nueva bolsa de cemento de 25 kilos, un proyecto que demandó inversiones por más de u$s65 millones en los últimos cinco años y que implicó adecuaciones en plantas y procesos productivos.

El desempeño de la firma reflejó la evolución del sector de la construcción, uno de los más sensibles a los ciclos económicos. Tras el desplome de 2024, la actividad comenzó a estabilizarse en 2025, impulsada por cierta mejora macroeconómica y una recomposición gradual de la demanda, aunque sin recuperar completamente lo perdido.

Pese a ese escenario, la empresa mantuvo su posición de liderazgo en el mercado local, con cerca del 50% de participación.

Cambios en el control accionario

El frente corporativo aparece como uno de los ejes centrales hacia adelante. InterCement, controlante de la cementera, continúa negociando con acreedores en el marco de su reestructuración de deuda, lo que podría derivar en modificaciones en la propiedad de sus activos, incluida la operación en Argentina.

En ese proceso, Marcelo Mindlin surge como uno de los actores relevantes, con posibilidad de adquirir participación en la compañía.

Para el mercado, esta situación abre interrogantes sobre una nueva etapa para la firma, que en 2026 cumplirá 100 años de historia en el país, en un contexto que podría combinar recuperación económica con cambios en su conducción.

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