Un supermercadista de San Juan dijo que los proveedores no entregaron mercaderías

Preocupación en la previa a las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Este martes, un supermercadista de San Juan contó que no contó con abastecimiento . Según expresó, los proveedores no entregaron aceite, harina y productos de perfumería y limpieza.

Carlos Icazati, de América Mayorista, manifestó que las empresas proveedoras mandaron listas de precios, pero no entregaron mercaderías. “Esperarán los anuncios de Luis Caputo porque no hay dólar. El abastecimiento no es normal. No entregan aceite, harina, perfumería y limpieza”, expresó en diálogo con Radio Sarmiento.