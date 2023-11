Un dato de las cuentas provinciales que no puede soslayar Orrego

López dijo que en octubre la provincia de San Juan ha recaudado $47 mil millones, frente a los $21 mil millones de igual mes del año pasado, lo que representa un aumento del 115% interanual. Pero admitió que “en el acumulado porcentual estamos 20 % por debajo de la inflación”. Agregó que, en lo analizado en el Consejo Federal de Inversiones, esa tendencia afecta a todas las jurisdicciones y que “es atribuido a que ha habido anticipos de algunos impuestos y planes de pago que estaban estimados y que no se han recaudado. También hay algunas medidas que tienen impacto en la recaudación”, aseguró.

La ministra sin embargo dijo que no se ha producido una retracción económica fuerte ni caída del empleo registrado. “El EMAE no lo muestra y la cantidad de puestos de trabajo en general se han incrementado. No se condice con la menor recaudación de impuestos, creo que tiene que ver con un año electoral donde hay expectativas de algún cambio, y por eso se produce la caída de algunos impuestos”, explicó la funcionaria.

La mayor caída de ingresos, respecto a los gastos que tiene el Estado Provincial han ido en detrimento de algunas actividades. ¿Cómo se las arregla la provincia? La titular de Hacienda indicó que lo primero que se recauda está destinado a los compromisos salariales. “Luego, de allí, con los saldos que van quedando se va cumpliendo el resto de los objetivos”, y agregó que muchos objetivos planteados no se pudieron cumplir. En ese sentido agregó que “hubo muchas obras que no se iniciaron, no se licitaron, y quedarán a evaluación de la próxima gestión”.

Respecto a la actualización salarial de los empleados estatales, López dijo que “hay una cláusula definida en marzo que debemos cumplir, y en aquel momento no sabíamos cómo iba a ser la proyección de la inflación”. Agregó que “el solo hecho de pensar que hoy estamos en salarios 20 puntos por encima de lo que es la inflación acumulada a la fecha, es una masa importante que repercute en las decisiones que se toman en el resto de los objetivos. Hay que destinar 20% más, en una recaudación que esta 20% por debajo”, destacó.

En el ministerio de Hacienda esperan el dato de inflación que dará a conocer hoy el Indec para saber si corresponde o no disparar la cláusula de actualización de los salarios. “Vamos a esperar el dato, y una vez conocido el mismo inmediatamente damos a conocer qué es lo que corresponde”, dijo al respecto.

Presupuesto 2024

El equipo de López está avanzando en la redacción del presupuesto 2024, ya que, si bien lo va a presentar la próxima gestión orreguista que asume el próximo 10 de diciembre, hay una parte fundamental que se está haciendo ahora con los números macroeconómicos.

La elaboración del proyecto de presupuesto tiene que ver con datos fundamentales que están en el presupuesto nacional que provienen de las pautas macro fiscales y asignación de recursos, a la que hay que también agregarle las nuevas planillas incorporadas por el gobierno nacional en cuanto al gasto tributario. Y en función de eso, el equipo técnico de la dirección de presupuesto de la provincia está elaborando el presupuesto 2024, y se están manteniendo reuniones con el equipo designado por el futuro gobernador Orrego a los efectos de que rápidamente una vez que asuman puedan presentarlo en la Cámara de Diputados. López dijo que teniendo la base de los números macro, luego la nueva gestión le dará su impronta en cuanto a la asignación de los recursos.