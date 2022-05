Salarios de los estatales: estudian adelantar la revisión

"Nosotros establecimos una pauta de revisión prevista para el mes de julio para revisar la evolución de los salarios , y de las variables de la economía. Es muy factible que, tenemos que esperar los datos de junio (sobre la inflación), y posiblemente en función de eso tomemos la decisión de adelantarla", dijo este lunes la ministra de Hacienda de San Juan, Marisa López. Es que la escalada de la inflación es mayor a la prevista oficialmente ya que se pautó en el acuerdo salarial con los gremios estatales sanjuaninos que se iban a rever los números en julio, pero como la meta es que los sueldos no pierdan poder adquisitivo, la reunión se daría un mes antes.

López, en diálogo con Radio Colón no quiso poner fecha de la convocatoria para la revisión, pero aclaró que para eso deben esperar los datos del mes de mediados de junio y recién ahí pensar en adelantar "la instancia de revisión, sentarnos con ellos, escucharlos y la petición de aumento de salarios es casi permanente ya sea de manera general o particular. Así que es una probabilidad, habida cuenta de los datos que tenemos que nos tengamos que reunir".

Qué podrían consensuar no está decidido, al menos oficialmente no hablan de ninguna oferta. Sí la funcionaria uñaquista aclaró que para cualquier mejora "el límite que tenemos es siempre el recurso, no gastar más de lo que ingresa. Veremos qué pasa a mediados del mes de junio que pienso que es cuando se tomará la decisión de la reunión".

En marzo, tras intensas negociaciones, el Gobierno de San Juan acordó con los sindicatos que representan a los empleados estatales, docentes y no docentes, la actualización salarial para este 2022 en un 45%, en cinco tramos, con cláusula de revisión en julio. Ya se pagó un 20% en marzo, ahora se pagará un 5% en mayo, y quedan para adelante un 5% en julio, un 10% en octubre y un 5% en diciembre. En esa oportunidad, López informó que esta mejora implicaba una erogación de las arcas del Estado local de 17.000 millones de pesos para beneficiar a más de 40.000 agentes públicos.

La versión extraoficial es que en esa reunión de revisión se conceda el adelanto para junio del 5% que se prevé para julio. Sobre esta hipótesis, la ministra no lo descartó. Dijo en una entrevista en Radio Sarmiento que "puede ser alguno de los planteos. Habrá que esperar el dato (de la inflación de mayo) que estará el mes que viene. Como siempre digo, la premisa del Gobernador es que los salarios le ganen a la inflación, con los recursos como límite, para poder cumplir en tiempo y forma con las obligaciones asumidas".

López analizó que no obstante la inflación "hay recuperación de la actividad económica, uno lo va apreciando en los números en el día a día. Nosotros estamos alcanzando en el empleo registrado los niveles de mayo de 2019, cuando ya habíamos empezado un proceso recesivo de esta crisis que surgió en 2018 y es alentador el crecimiento. Pero también es desordenado y no equitativo, hay crecimiento de actividad económica con una alta inflación que no distribuye de manera pareja. Por supuesto los más perjudicados en estas circunstancias son los sectores vulnerables y los de salarios más bajos. Es una preocupación y quienes tenemos poder de decisión debemos tratar de emparejar, esta inequidad en la relación precios-salarios".