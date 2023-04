Recaudación de San Juan: entró más plata pero quedó corta con la inflación

El ejercicio fiscal del 2023 en San Juan en el primer trimestre no ha iniciado con el impulso esperado en lo que a ingresos se refiere. Es que, si bien entró más dinero a la provincia por impuestos nacionales y provinciales que un año atrás, la pelea contra la inflación sigue siendo brutal y esta última va ganando.

La ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López; informó a Tiempo de San Juan que ingresaron $84.162 millones entre enero y marzo, provenientes de la coparticipación federal de impuestos y lo percibido por Rentas en tributos locales. La cifra superó lo que se había presupuestado que fue de $80.636 millones para ese lapso. Y, además, aumentó un 102% respecto al mismo trimestre del año pasado.

Ahora bien, lejos de ser una buena noticia, el ritmo de ingresos no está bien comparado con la inflación: el INDEC no difunde aun el dato de inflación de marzo, pero hasta febrero llegó al 102,5% interanual, o sea que los ingresos provinciales van a quedar por debajo y obliga a las autoridades a poner la lupa sobre los gastos y no distraer ningún recurso si quiere conservar el equilibrio fiscal. Además, el gobierno provincial había previsto una inflación mensual del 3 o 4% mensual y hasta ahora en realidad es del doble o cerca. Incluso el presupuesto provincial estimó que la inflación del 2023 iba a llegar al 60% en diciembre, y obviamente, ya quedó totalmente desactualizado.

“Estamos mirando muy de cerca la recaudación, justamente porque el incremento no va reflejando el efecto de la inercia inflacionaria” dijo López, e indicó que los últimos aumentos concedidos a los docentes auto convocados –que se extendieron obviamente a toda la planta estatal- han impactado con fuerza.

"Lógicamente el gasto es muy superior al que hemos asumido. Por ejemplo, en el tema salarial el gasto es muy superior a la recaudación que nosotros estamos teniendo".

La situación amerita tener un control exhaustivo para ir manteniendo el equilibrio entre el recurso y el gasto que tenemos que efectuar”, indicó la titular de Hacienda. Remarcó que el gobierno ha tomado “decisiones que son muy importantes”, y “que están muy por encima de la variación interanual o de la inflación acumulada al fecha”. Las autoridades ya liquidaron el sueldo con un 41% y ahora en abril se deberá liquidar con un extra del 10%, acumulando un 51% de una nómina salarial importante.

Además de lo que ocurre en el escenario provincial, López aludió a las variables nacionales. “El contexto nacional es complejo y eso hace que nosotros tengamos que ir mirando cómo se va ejecutando el gasto, y que no vaya a superar los recursos”, señaló.

En ingresos por coparticipación a San Juan han ingresado en el trimestre $70.172 millones, mientras que, en recaudación de impuestos provinciales, $13.990 millones. Respecto a los impuestos que pagaron los sanjuaninos se registró un aumento estacional en marzo debido a los vencimientos del pago anual y semestral de los impuestos Automotor e Inmobiliario. “Pero nosotros esperábamos más” señaló la ministra. En enero la Dirección General de Rentas había recaudado $4.043 millones, en febrero $4.224 millones y en marzo trepó a $5.722 millones. López dijo que el aumento responde también, en el caso de Patentes, al incremento del precio de los autos.