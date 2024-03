Qué pasó con el aumento de combustible anunciado para marzo

Consultado por Tiempo de San Juan, Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia aseguró que al menos, por el momento, no se van a modificar los valores del combustible. “Al final lo absorbieron las petroleras, por lo que no se ve reflejado en el cartel de precios. Esto indicaría que por ahora no se modificarían los precios, al menos por hoy no se han modificado”, aseguró el empresario.