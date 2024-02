Proveedores mineros de San Juan, en máxima alerta sobre el futuro del proyecto Josemaría

En el país no hay ninguna mina produciendo cobre y lo más cercano es el proyecto Josemaría en Iglesia que ya cuenta con autorización ambiental y requiera de más de 4.100 millones de dólares para ponerse en marcha. Por eso esta semana generó revuelo entre los mineros de San Juan la noticia de que Lundin Gold, la operadora canadiense del proyecto, les confesó a sus accionistas que no consigue inversores y, por lo tanto, si no asegura el financiamiento, podría posponerlo o incluso abandonarlo.