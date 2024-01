Mientras los sanjuaninos frenan las transferencias de autos, los gestores creen que la actividad seguirá sin muchos cambios

El plan de Milei de cambiar los Registros del Automotor provocó que los sanjuaninos posterguen las transferencias de autos a la espera de que el trámite sea menos costoso. Pero los gestores locales piensan que es imposible que las cosas cambien de golpe. No creen ni que vayan a desaparecer los Registros, ni que ellos se queden sin trabajo.

Un factor de peso por el que descreen que Milei vaya a cerrar los registros para establecer un sistema más moderno y menos costoso es que son una caja que aporta fondos no solo a sus dueños, sino tambien a la Nación y a la provincia. Lo hacen a través de los sellos que debe pagar la gente por los formularios de registro cada vez que compra o vende un auto, una moto o una maquinaria, las patentes y las multas.

Los mandatarios o gestores, encargados de realizar esos trámites mediante el pago de honorarios, tampoco temen quedarse sin trabajo. Sostienen que tienen derechos adquiridos porque son expertos matriculados a nivel nacional, que deben revalidar sus matricula cada 2 años y pagar por ello.

“Lo único que ha provocado el DNU es que la gente en San Juan se ha asustado, y no quieren hacer transferencias hasta ver qué pasa”, dijo Mariela Ahumada, presidenta de la Cámara de Gestores del Automotor de San Juan. La profesional tiene una larga lista de argumentos para sostener que las oficinas de los Registros no cerrarán: Se necesita un lugar físico para contener los legajos de titularidad del parque automotor, los aranceles que se cobran son transparentes y se publican, los Registros se auto-mantienen, tienen su propio edificio y empleados, aportan dinero al Estado y los gestores no van a perder su profesión porque desde hace años están matriculados.

“La provincia gana con esto, porque recolecta dinero. Todos los que tienen un vehículo aportan al Estado y hay muchos empleos que dependen del sistema, como los que emiten los formularios en la Casa de la Moneda”, dijo Ahumada. Esto último es clave para combatir la documentación fraudulenta y la profesional asegura que se ha avanzado mucho en eliminar los autos mellizos y trillizos. “No estamos en un país del primer mundo para cerrar todo de golpe”, aseguró.

Un dato más que aportó: Solo el 40% de sanjuaninos están bancarizados, al resto se le dificulta realizar los trámites por su cuenta en forma virtual. Tampoco ha funcionado la venta del 08 digital, ya que la gente sigue comprando el formulario de papel.

Los cambios en el DNU

En general, los gestores sanjuaninos rechazan la digitalización total para realizar transferencias, y la eliminación de los registros. Sí acuerdan con avanzar en algunos cambios, como la firma digital y que el mandatario tenga su propia plataforma digital. El tema está inserto en el DNU o Ley Omnibus que se está tratando hoy en Diputados

Néstor Caballero es tesorero de la cámara de gestores, cree que “se ha hecho mucho ruido” sobre el tema, pero no teme que vayan a haber cambios. “Los registros manejan una caja millonaria, que es importante tambien para el gobierno. Y en San Juan tambien actúa con un ente recaudador para la provincia, por la exigencia de tener que estar al día en infracciones y patentes”, explicó.

Gastón Giménez es otro conocido gestor, y se centró en lo que dice el DNU: aseguró que ahí no se habla de cerrar Registros. “Se habla de agilizar, digitalizar y cortar con la burocracia, y reducir formularios, algo que ya comenzó con Macri, ahora se quiere continuar y está bueno el objetivo porque reduce gastos”, indicó Gimenez, quien hace unos años tambien presidió la cámara del sector. No obstante, agregó que “aún no estamos preparados para pasar todo el sistema a digital en el país y la provincia”, con lo cual apuesta a que se aplicarán cambios graduales.