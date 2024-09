Marcos Galperin: "La economía argentina se está recuperando"

Durante una entrevista con la agencia internacional Reuters, el empresario sostuvo que ese renovado el optimismo tenía mucho que ver con las políticas orientadas al mercado que tomó el presidente libertario Javier Milei.

Para Galperin, los indicadores que sostienen esas mejoras son, sobre todo, el aumento en el crédito y desaceleración de la inflación mensual.

Y En este sentido, explicó que “estamos muy contentos de abrir nuevamente un centro de distribución en Argentina porque creemos que la inflación está bajando, muchas de las malas decisiones económicas han sido corregidas y se han tomado muchas buenas decisiones”.

“Estamos viendo, de hecho, en el segundo trimestre, en los números que publicamos, un crecimiento en términos de transacciones, en artículos vendidos. Así que la economía está pegando la vuelta, la inflación está bajando y las tasas de interés han disminuido dramáticamente”, comentó el CEO del gigante latinoamericano del comercio electrónico.

"Tenemos mucho espacio para seguir creciendo en el comercio electrónico", sumó Galperin en una entrevista con la agencia Reuters, que lo llamó "El Rey del Comercio Electrónico".

El director ejecutivo del gigante latinoamericano del comercio electrónico MercadoLibre dice que la compañía apenas está comenzando.

La compañía quiere triplicar el número de usuarios, expandir los pagos en línea, aprovechar la inteligencia artificial (IA) y usar drones para llegar a más compradores.

"En nuestra plataforma Fintech, Mercado Pago, en realidad apenas estamos arañando la superficie de todo lo que podemos hacer. Creo que Mercado Pago tiene enormes oportunidades por delante", agregó.

Galperin, sin embargo, dijo que no estaba "perdiendo mucho sueño" por el precio de las acciones -pese que él mismo, el mes pasado, vendió una parte de su tenencia por u$s 188,4 millones-, sino que se concentraba en hacer crecer el negocio en los mercados clave de Brasil, México, la Argentina y, cada vez más, Chile. Quiere expandirse orgánicamente en lugar de mediante adquisiciones. "No nos gusta comprar cuota de mercado, nos gusta construirla", afirmó.

Mercado Libre duplicó sus ganancias en el último trimestre respecto al año anterior, lo que ayudó a impulsar su valoración por encima del productor de energía estatal brasileño, Petrobras, en agosto.

Mercado Libre, la respuesta latinoamericana a Amazon o Alibaba de China, ya se convirtió en la empresa cotizada más valiosa de la región, con una capitalización de mercado de más de US$ 100.000 millones. El precio de sus acciones subió aproximadamente un 1600% en 10 años y un 26% este año.

Los analistas señalaron preocupaciones sobre la calidad crediticia a medida que la fintech Mercado Pago emitió más préstamos y aumenta la incertidumbre sobre posibles aumentos de las tasas de interés en Brasil. Los préstamos morosos en el segundo trimestre disminuyeron, pero alcanzaron un elevado 18,5%.

Galperin, sin embargo, dijo que estabaa "muy contento" con la forma en que la empresa estaba gestionando el riesgo en Brasil y en la región.

"Mientras los préstamos morosos estén bajo control, y así ha sido, creo que estaremos bien", cerró la entrevista con Reuters.

FUENTE: Clarín