Los vinos de 7 bodegas sanjuaninas llegaron a una de las ferias más importantes del mundo

En el stand de Argentina, que comparte Wines of Argentina (WofA) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se puede ver a las bodegas de San Juan, entre las cuales están Los vinos del Sol, Bodegas y viñedos Chirino S.A, Bodegas y viñedos Casa Montes S.A, Somewhere Else Vineyards, Bodega Putruele, Grupo Exportador Vinos de San Juan y Bodega Jorge Luis Bubica.