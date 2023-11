Los supermercados recibieron listas con fuertes subas, pero dicen que aún no las aplican ¿hasta cuándo?

El programa de Precios Justos es voluntario –claro que a cambio las empresas reciben ciertos beneficios- y solo rige para las cadenas, no para los supermercados más chicos.

En esta provincia, las grandes cadenas y mayoristas contaron a Tiempo de San Juan esta mañana que esperan que las grandes proveedoras retrotraigan en las próximas horas las listas entregadas ayer que marcaban alzas del 50%. Mientras tanto, desde las grandes superficies como desde los almacenes chicos, aseguraron que por el momento no hay remarcaciones. ¿Hasta cuándo? Todo dependerá de la decisión que tomen los grandes formadores de precios.

“Nosotros por el momento estamos igual que la semana pasada y la anterior”, dijo Mario Gee, secretario de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios de San Juan. Conocía los amagues de fuertes aumentos de los fabricantes y dijo que responden a “especulaciones y la incertidumbre de acuerdo a los resultados”.

Pero en lo referido a los precios, dijo que, pese a la lógica expectativa de ayer, “todo está tranquilo, los precios siguen igual que hace dos semanas, no ha explotado nada”. Agregó que “hay que llevar tranquilidad, todo es muy prematuro, hay que esperar un poco. Son solo rumores, por ahora no hay nada concreto”, aseguró.

En octubre el consumo se disparó 30% en San Juan, pero en lo que va de noviembre la venta está calma. Para Gee esto se debe a quje la gente anticipo las compras en octubre y ya no puede repetirlo. “La gente ya no puede, no le da el bolsillo ya no tiene dinero para comprar más”, opino.

En igual sentido, Carlos Icazati, desde supermercados América dijo que “hay rumores de que algunos artículos iban a subir un 45%, pero son los productos de empresas que estaban en Precios Justos”. “Hay mucho desconcierto, veremos qué pasa en los próximos días.

Por su parte, los diferentes gerentes de las cadenas de supermercados explicaron que aún no hay remarcaciones. “Los grandes proveedores quisieron meter fuertes aumentos, pero no les hemos recibido el listado. Posiblemente no nos van a entregar, pero hay que esperar a que se tranquilice todo”, dijo el gerente de una conocida cadena.

En igual sentido, el vocero de otra cadena de alcance nacional que opera en San Juan explicó que “los grandes proveedores a partir de la reunión de ayer con la Secretaría de Comercio se empezaron a calmar y algunos bajaron sus pretensiones de aumento”. Las listas de aumentos abarcaban a todos los productos de consumo masivo, bebidas, productos de limpieza, almacén y categorías de consumo generales.

Milei,sin acuerdos de precios

Las grandes firmas formadoras de precios esperan que con la llegada de Milei al gobierno no continúen los acuerdos de precios. Sucede que el presidente electo ya avisó que ese sistema no regirá en su gobierno liberal. Esos acuerdos incluyen no solo el programa Precios Justos, sino también combustibles, carnes y medicamentos.

El diario Página 12 informó que luego de la elección Mastellone, la firma que produce la leche La Serenísima, avisó que subirá sus precios un 50%, lo mismo que la fabricante de higiene personal Colgate. La multinacional Unilever, que produce limpieza y alimentos, pasó aumentos del 40 %, mientras que Arcor envió mensajes con hasta un 35 % de incremento. Procter and Gamble subió un 30 %, mismo margen que la estadounidense Mondelez. Mientras que Coca Cola pasó un listado con subas de hasta el 35 %.

Los fabricantes de alimentos nucleados en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), esgrimieron que la liberalización de precios que habilita Milei les permitirá compensar los márgenes de ganancias que estaban resignando por sostener un precio mucho más bajo en los hipermercados que en los locales barriales y almacenes. En paralelo, muchos entienden que se viene un dólar mucho más caro y están subiendo precios y cortando entregas.