Los pros y contras del Hot Sale para el comercio de San Juan, entre la oportunidad y el riesgo

Según datos del Centro Comercial de San Juan, presidido por Darío Minozzi, el comercio electrónico representa sólo el 0,5% de la torna de ventas del sector en la provincia. De acuerdo al referente, este tipo de transacciones virtuales no logra afincarse por falta de garantías legales. "No existe una unidad de investigación de delitos informáticos de manera exclusiva", dijo. Prosiguió con la falta de inversión de los propietarios, que "en equipamiento y capacitación de personal" porque "no redunda en un beneficio inmediato".