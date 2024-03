Los hoteles de San Juan, con una batería de promos para el finde XXL

¿De qué se trata? Hay dos grandes rubros. Por un lado, hay una acción promocional en los hoteles a la hora de contratar el alojamiento: si se reservan 5 días, se pagan 4. Si la contratación en cambio es para 6 días, se abonan 5 y, además, el pasajero tiene el “late check out”, y se puede retirar más tarde que el horario especificado de salida de la habitación.

Estos beneficios rigen en todos los hoteles que sean socios o están adheridos a AEHGA. Pero el descuento en alojamiento no es todo. También hay en gastronomía. A los visitantes alojados en los hoteles promocionados se les entregará vouchers con descuentos del 10% al 20% en consumos por pago en efectivo.

Mariano Carmona, vicepresidente de la cámara que reúne a los hoteles y el sector gastronómico admitió que las promociones surgieron para activar las reservas que, a esta altura, no son buenas. El gobierno tendrá a su cargo la misión de difundir y promocionar las ofertas por los canales de difusion y las redes sociales.

Reservas flojas y rentabilidad resentida

“Tenemos un 35% de reservas cuando el año pasado a esta altura era el 90%”, dijo el empresario, quien lo atribuyó al contexto económico, con subas de la inflación, de servicios y de combustible. “Por eso estamos apuntando a los visitantes de la región, principalmente Córdoba”, indicó Carmona.

Agregó que la situación del sector se está tornando preocupante: vienen desde hace dos o tres meses consecutivos con 20% a 25% de ocupación en el Gran San Juan, cuando lo mínimo para mantener los costos es un 40%.

No obstante Carmona dijo que los empresarios hoteleros están resistiendo la situación, no hay cierres de establecimientos en el horizonte y no se han producido despidos en el sector, aunque si recortes de horas de trabajo. Eso sí, están realizando un minucioso estudio de costos para achicar gastos y readecuación de actividades.

Los más afectados son los hoteles, ante la merma de llegada de visitantes nacionales o internacionales. Además, están recibiendo también las facturas de electricidad con los aumentos plenos y la quita de subsidios, y los valores aumentaron 250%.

El sector gastronómico también se ha resentido, pero al menos puede sobrevivir con la demanda de los sanjuaninos. “El problema es que los aumentos generales y de servicios no se pueden trasladar a precios porque no se vende, y eso nos lleva a tener una rentabilidad resentida”, indicó el empresario.