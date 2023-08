Los empresarios sanjuaninos no saben si podrán pagar el bono de $60.000 anunciado por Sergio Massa

Palacios dijo que estas medidas tarde o temprano iban a concretarse. El presidente de la UISJ manifestó que algunas empresas pueden hacer frente al bono y otras están muy complicadas, principalmente las pymes con menores recursos.

Por otra parte, Iramain expresó que no está en desacuerdo con el ingreso de $60.000, pero “mucha gente no puede pagarlo”. “Varios comerciantes no están en condiciones de abonar el bono. En agosto hubo una gran caída de ventas, los números del Día del Niño no fueron los mejores y muchos costos tuvieron un aumento bastante considerable”, afirmó.

Pedido de medidas para los empleadores

“No estamos ajenos a la realidad del país. Entendemos la depreciación del salario, pero la caída de la rentabilidad de las industrias fue tremenda. Por este motivo, pedimos ayuda al gobierno nacional y provincial”, expresó el empresario industrial.

En consonancia con el bono, Palacios también solicitó medidas de alivio para la industria con el objetivo de pagar el ingreso a los trabajadores. “Pedimos medidas de auxilio financiero para las pymes, como créditos y alivio fiscal de forma inmediata, con una tasa muy baja y de fácil acceso. Nosotros tuvimos que afrontar subas de tarifas eléctricas y combustibles, devaluación y apertura de paritarias”, contó.

Del otro lado, Iramain sostuvo que, si el Gobierno nacional propone ayudar a los empleados, también beneficie a los empresarios. “Ellos deben absorber este costo porque son los responsables de llevarnos a toda la ciudadanía a esta crisis”, concluyó.

El bono de $60.000 para los trabajadores

Con respecto al bono de los trabajadores, Massa confirmó que será pagada en dos cuotas mensuales, tendrá carácter no remunerativo y será “absorbible” en las paritarias salariales que negocien sindicatos y empresas.

El jefe del Palacio de Hacienda limitó el pago de este extra a trabajadores con salarios netos de hasta $400.000 mensuales. Precisó además que el Estado asumirá el costo de la medida mediante al pago a cuenta de contribuciones de Microempresas (hasta 100%) y Pequeñas Empresas (hasta el 50%)

Para los empleados del Sector Público habrá el mismo beneficio: una suma fija de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Y también se limitará a los empleados con salarios netos de hasta $400 mil mensuales.