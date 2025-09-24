miércoles 24 de septiembre 2025

Mercados internacionales

Los bonos y acciones argentinas suben hasta 8% en Wall Street tras el anuncio del Tesoro de EE.UU.

Los papeles de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. "El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de US$ 20 000 millones con el Banco Central", anunció Scott Bessent.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bonos y acciones argentinas atraviesan unos días de bonanza en Wall Street.

Los bonos y acciones argentinas atraviesan unos días de bonanza en Wall Street.

Tras un comienzo en rojo, los bonos revierten sus caídas iniciales y ya registran ganancias de hasta 5%. Finalmente, el Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el tan esperado número del apoyo financiero a la Argentina. Mediante un posteo en la red social X, el secretario Scott Bessent dijo que su país "está listo para comprar bonos argentinos en dólares estadounidenses y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo".

Los bonos argentinos aumentan y el riesgo país sufrió un considerable descenso.
Suben los bonos argentinos y cae más de 100 puntos al Riesgo País tras el anuncio de baja de retenciones
Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.
Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas

"El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de US$ 20 000 millones con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva.

Bessent inició su largo texto así: "Ayer, el presidente de Estados Unidos (@POTUS) y yo mantuvimos un extenso diálogo en Nueva York con el presidente Javier Milei (@JMilei) y su equipo. Tal como lo ha expresado el presidente Donald Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino".

En el premarket, las acciones y bonos reaccionaron de forma inmediata a los dichos del secretario del Tesoro de Estados Unidos. El número era por demás esperado desde ayer tras el encuentro que mantuvieron Milei y Trump.

En algo que parece perfectamente orquestado, los dichos de Bessent vuelven a aparecer en el momento preciso para derramar tranquilidad en los mercados. Las acciones suben hasta más de 8%, y encabezan las ganancias los papeles de Supervielle y de YPF.

