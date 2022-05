Las minas hermanas que traerán el boom del cobre

Para una provincia como San Juan no es un año cualquiera para la minería. Este 7 de mayo hay mucho para festejar. Múltiples yacimientos auguran un futuro promisorio. Dentro del nutrido abanico de proyectos en exploración y explotación se destaca Josemaría, de la canadiense Lundin, pero no es el único megaproyecto del cobre que maneja esta compañía. En el horizonte aparece Filo del Sol, que está en exploración avanzada y que promete un desarrollo más grande aún que su hermana mina iglesiana. Juntas auspician un boom y convertir, en accionar mancomunado con otros proyectos de menor envergadura pero con gran significancia, a San Juan en un polo cuprífero, con impacto no solo en el país sino en la región.