Las "avivadas" de algunos productores en medio de una guerra por el agua en San Juan

La otra pelea la protagonizan los ganaderos de la zona oeste de Sarmiento contra las empresas agrícolas instaladas en la zona, por los cañones que usan en las fincas para destruir las tormentas, a los que culpan de evitar que llueva y por ende, aseguran que provocan la mortandad de sus vacas.

Robo o desvío de agua

Andrés Roca es el presidente de la Junta de Riego de Caucete y contó que este año se ha intensificado el robo o desvió de agua de los canales hacia fincas a las que no les corresponde el turno de regar, o que así se evitan hacer funcionar sus pozos de agua para regar los cultivos.

“Lamentablemente estamos sufriendo el problema de los robos de agua y no tenemos respuesta de parte de las autoridades de Hidráulica, ni de la Justicia. Y en el Plan Hídrico que se presentó esta semana, no han tenido en cuenta el impacto de estos robos”, se quejó Roca.

Ya han detectado 4 robos en los últimos meses. El último fue descubierto el martes pasado: dos grandes caños de 8 pulgadas cada uno, desviaban miles de litros de agua del canal Primero hacia una finca caucetera. Ante la denuncia, actuó la policía, pero no pueden juzgar al propietario de la finca por flagrancia porque no se lo he encontrado en el momento que estaba haciendo la instalación.

“Están viendo los caños y el robo de agua, y solo hacen un acta de infracción que va al departamento de Hidráulica”, se quejó Roca, quien espera que las multas que aplique la autoridad rectora del agua sean importantes. Asegura que las que se han venido aplicando anteriormente "son irrisorias", y que resulta más económico pagar las multas que la boleta de luz para hacer andar la perforación de agua subterránea.

Otros tres robos anteriores quedaron en la nada, y el presidente de Junta de Riego no se explica por qué. Uno es la rotura debajo de un puente en el canal Segundo, donde tambien se construyó una especia de pileta para desviar agua a una finca. Otro ocurrió en el Ramo Coria y una tercera la hizo la Bodega Esmeralda, por un mecanismo de robo de agua instalado en el canal Tercero. “En algunas denuncias no tenemos respuesta, en otras la justicia respondió falta de mérito, aunque presentamos todas las fotos”, se quejó.

El artículo 182º del Código Pena señala que será reprimido con prisión de quince días a un año al que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho.

El desvío de agua es un problema histórico en San Juan, pero se agravó en el último tiempo. A los productores les causa un drama tremendo, porque se quedan sin poder regar en “las colas” que son los finales de los canales. “Además de agua necesitamos cierto peso, y a las fincas ubicadas en las terminales en vez de contar con 20 o 30 cm de altura de agua, le llegan 15 cm de altura. El caudal pierde peso y no le alcanza para regar a todos los viñedos.

“El propietario que no tiene pozo, con la baja de caudal por estos desvíos de agua termina perdiendo su viñedo”, dijo Roca. Un problema importante, teniendo en cuenta que en Caucete ante la crisis hídrica, los productores pueden regar con el agua que les entrega Hidráulica 3 veces cada 12 días. “Ya no sabemos qué hacer porque si no tenemos respuesta de parte de Hidráulica y de parte de la justicia tenemos las manos atadas”, lamentó el productor.

Ganaderos, versus los “rompe tormentas”

El otro problema que salió a la luz es que aparentemente se ha comenzado a usar el control activo contra tormentas en el sur sanjuanino. Esta práctica es común en el agro mendocino, pero en San Juan no está reglamentado como en la vecina provincia. En este caso, las denuncias son informales. Tampoco se conoce cuál es el impacto ambiental real que provoca.

Los ganaderos de la zona Oeste de Sarmiento, que tienen ganado vacuno en los distritos de Los Berros, Pedernal, Puesto Santa Clara, o Cienaguita, entre otros; han salido con los tapones de punta contra las grandes empresas agrícolas. Las acusan de instalar cañones rompe tormentas que accionan cuando amenaza un aguacero para evitar lluvia y piedra. Así las uvas y olivos no sufren pérdidas económicas, pero las aguadas no logran captar esta agua y en medio de la sequía no crecen pasturas y el ganado no tiene alimento ni donde tomar agua.

Las autoridades comunales no han tomado cartas en el asunto porque no hay nada ilegal en la práctica. Fuentes de la comuna indicaron que quizá las denuncias de los ganaderos deberían canalizarse a través de la Legislatura. En el municipio tampoco se sabe cuántos emprendimientos usan cañones para romper las tormentas, ya que están ubicados en propiedad privada y no están prohibidos. Diario Huarpe publicó que el tema ha despertado el interés de la jueza de paz del departamento, Maria Eugenia Barassi. Este medio no logró comunicarse con la jueza, pero aparentemente estaría a la espera de un informe que pidió a la Secretaría de Ambiente para conocer qué impacto ambiental provocan los cañones.