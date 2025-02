La inflación más baja de la era Milei y su íntima relación con la devaluación mensual: el análisis de economistas sanjuaninos

El Gobierno asumió en diciembre del 2023 con fuerte devaluación, del 25% durante su primer mes de gestión, pero luego le puso un piso del 27%. En el 2024, la devaluación fue infinitamente menor al 117,8% de inflación acumulada registrada. Según explicó Cáceres, el precio de los bienes quedó atado al crawling peg, lo cual repercute fuertemente en la baja de la inflación.

“El año pasado, la inflación fue mucho más alta de lo que fue la devaluación, lo que atrasa el tipo de cambio y, por consecuencia, Argentina está cara en dólares. Esta es una situación ficticia, puede durar un tiempo y ser útil, pero de mediano a largo plazo va a ser una situación incómoda”, explicó Cáceres al respecto.

Cabe recordar que enero fue el último mes con crawling peg al 2%, ya que desde el 1 de febrero la devaluación mensual comenzó a ser del 1%. Esto, lógicamente, hará que la inflación continúe descendiendo, ya que el dólar no aumentará más de un 1% mensual.

La decisión del Gobierno de disminuir la devaluación mensual hará que la inflación continúe disminuyendo para los próximos meses. Según indicaron Aveta y Ruiz Botella, se espera que en febrero rompa el piso del 2%.

¿Un número engañoso?

Para Aveta, el número de la inflación de este mes es meramente financiero, no económico; lo que significa que no refleja realmente lo que sucede en la calle. Según indicó el profesional, el sistema de medición que utiliza el INDEC se encuentra desactualizado y no refleja los consumos que actualmente tienen los argentinos, porque subpondera el peso de servicios, tales como luz, gas y transporte.

En resumidas cuentas, la forma de medición actual no tiene en cuenta las grandes subas de los servicios y sí el ritmo que tuvieron los bienes.