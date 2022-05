INV asegura que no se ha importado vino chileno en San Juan

“Es solo un rumor”. Así se expresó el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ), Hugo Carmona , tras el revuelo que comenzó días atrás cuando viñateros sanjuaninos pusieron el grito en el cielo por una información que hasta el momento no se ha concretado. En teoría, una bodega sanjuanina tenía intenciones de importar 3 millones de litro de vino provenientes de Chile .

No hay bolsillo que aguante

No hay bolsillo que aguante Una familia sanjuanina necesitó más de $47.000 para alimentarse en abril

Al ser consultado por este medio, Carmona afirmó que sobre la importación de vino proveniente del vecino país no hay nada concreto. “Se puede tomar como un rumor, lo instalaron al tema, pero no hay nada concreto, no hay nada oficial. Por el momento solo son rumores. Dentro de pocos días se va a liberar el vino nuevo, más el vino viejo tendremos stock para abastecer el mercado interno”, expresó.