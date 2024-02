Habló en San Juan el titular del INV sobre el vino: "Ojalá hubiéramos tenido un mercado abierto desde hace mucho"

* Importación de vinos: No hay fantasmas con la compra de vinos a Chile. Argentina tiene acuerdos directo con el Grupo Mundial de Comercio del Nuevo Mundo, donde esta Estados Unidos, Canadá y tambien Chile. Y tenemos que entender que, en un mercado libre y mundial, es un ida y vuelta. Ojalá todos hubiéramos tenido un mercado abierto desde hace mucho. Los textiles, por ejemplo, ponen el precio que se les da la gana, y eso es porque no hay importación.

* Fijar precios: “¡Es una locura eso de fijar precios, dejen trabajar!, (en alusión al pedido viñatero de fijar precios de referencia para la uva). Se ha hecho un esfuerzo muy bueno para que el cupo del acuerdo de diversificación sea bastante bajo, para que puedan competir. ¿Qué quiere decir competir? Que las pocas mosteras salgan a buscar uva, porque tienen compromisos internacionales desde hace mucho tiempo, y que compitan por la uva y el precio sea mayor, esa es la competencia. Quiero libre competencia de precios.

* Stock de vinos: Estamos en equilibrio, vamos a estar en cinco meses a partir del 1 de junio. Esos son los datos.

* Vicepresidencia del INV: no extraño un vicepresidente, extraño a Marcelo Alós, que fue vice cuando yo estuve antes al frente del INV, y un colaborador excelente. Ese cargo no depende de mí, pero siempre ha sido una tradición de que el vicepresidente sea de San Juan. Pero el INV puede funcionar tranquilamente sin vicepresidente. Es más, si yo tengo que hacer una reestructuración, hasta te diría que el INV no tendría que tener ni presidente. Pero el vicepresidente estará con los tiempos que tenga que estar. Se suponía que yo estuviera desde el 10 de diciembre y empecé el 22 de enero. Hay cargos que aún no se completan.