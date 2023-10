En UOCRA San Juan dicen que hay despidos en la obra pública

"La obra pública en este tiempo y en esta transición, no porque sea transición, sino por el momento que la economía está pasando y vamos a tener algunas dificultades las cuales, lamentablemente, se transforman en despidos. Sí están habiendo, hay algunas obras que se van a volver a mirar", declaró el gremialista en diálogo con AM 1020.

Cabello aclaró que "hay obras que están muy adelantadas y otras que no tanto. Pero se está haciendo un esfuerzo muy grande en la provincia para que la mayor cantidad de trabajadores quede".

Profundizó diciendo que "tenemos aproximadamente unos 12.180 compañeros, que el gobernador está muy firme en no perder las fuentes de trabajo, pero bueno, lamentablemente en algunas van a sufrir algunas pequeñas consecuencias. Roguemos que en la transición, que se espera que sea en el ordenamiento, sea lo mejor para que así no se pierda tanta mano de obra".

obras6.jpg El vicepresidente de la Delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción, Ante Dumandzic, el Secretario General UOCRA Seccional San Juan Eduardo Cabello, y el Presidente de la Delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción, Julián Rins, en un agasajo por el día del trabajador de la construcción.

Por el momento, la UOCRA no tiene el cálculo de cuántos trabajadores fueron afectados ni de qué obras en particular se trata. "Es muy temprano, porque por ahí hay obras que no están dentro de lo que significa el IPV, la infraestructura, son obras hechas en privado, hay otras de diferente origen, hay obras de privados que están haciendo algún ensanche. Pero en lo que va en algunos barrios, sí están empezando a tener complicaciones".

Acotó que "yo creo que la semana que viene vamos a tener más claro, porque también escuchamos al gobernador de que había unos fondos que habían llegado, que eso iba a poder aplacar un poco la cosa. Y, con esos fondos, si alcanza para todo bien; y, si no, ya veremos cuántos son algunos compañeros o algunas obras que se van a tocar, y ahí tendremos más o menos estimado cuánta es la cantidad de gente que puede quedar desocupada".

Preocupación

El análisis de Cabello se da cuando recientemente, el presidente de la Cámara de la Construcción local, Julián Rins, planteó públicamente y en una reunión con el gobernador, dificultades por la inflación, los pagos a las constructoras a 60 días y la reducción de recursos para las arcas provinciales debido a los cambios en el Impuesto a las Ganancias. Esto, motivo posteriormente el encuentro entre representantes tanto del uñaquismo como del orreguismo para llevar tranquilidad al sector.

Incluso, Sergio Uñac dijo en rueda de prensa días atrás como mensaje para los empresarios que "vamos a tratar de poner todo a disposición del nuevo Gobierno para que el presupuesto ingrese y se trate como se tiene que tratar. Nosotros vamos a tener toda la predisposición, lo que no hay que hacer es buscar problemas donde no los hay, porque los problemas están con quienes no tienen trabajo, no con quienes tienen trabajo y obviamente quieren cobrar antes. Es razonable que así sea, nosotros los entendemos, pero ellos tienen que entender la situación general”.