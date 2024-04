Tiempo de San Juan >

Economía >

Economía >

Relevamiento

Elegir entre "liberar tensiones" y pagar altas tarifas o quedarse en casa: esto cuesta un gimnasio en San Juan

La provincia es una de las más deportistas del país y no hay excusa para no entrenar. Las cadenas de los gimnasios cobran hasta $24.000 al mes y se manejan más opciones, entre lo personalizado y hasta el "At home". La prioridad de la "salud mental" sobre el aumento de la tarifa.