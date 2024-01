El precio de la carne en San Juan, tras subas y bajas, a cuánto arrancó el 2024

El descenso de los valores se produjo antes de fin de año, lo que empujó a muchos sanjuaninos a optar por cortes vacunos para celebrar el final del año viejo y la llegada del nuevo, algo que para Navidad no sucedió.

Así los cortes de carne que habían llegado a costar $8.000 y $9.000 tras la devaluación del tipo de cambio que instrumentó Milei, arrancaron el 2024 con valores que rondan los $5.500 un peceto, $5000 el asado, o $5.200 las carnes blandas. Solo un lomo o filet que son los cortes más caros, pueden costar $6.200 el kilo. En el mercado de abasto de Capital esos valores están entre $300 y $500 más económicos.

Alfredo Quiroga de carnes San Martín contó que en los mercados donde se comercializan novillos la última semana de diciembre se mantuvo con precios bajistas lo que influyó en las carnicerías. “Eso pasó más que nada porque se vino abajo el consumo, la gente no compró, los frigoríficos se llenaron de carne y tuvieron que bajar los precios”, dijo el empresario sanjuanino.

Otro local ubicado en Capital que comercializa también rezagos de exportación, agregó que bajó más en las diferentes zonas de Capital, “donde la suba fue mucha”. El encargado del negocio contó que, en San Juan, la media res bajo de $4.100 a $3.800 para esta semana.

¿Qué pasará este mes?

Históricamente, los sanjuaninos llenaban las heladeras con cortes vacunos para festejar las fiestas. Eso no sucedió para Navidad, la gente no convalidó las subas y las ventas se derrumbaron. Ante ese escenario, el sector no tuvo más remedio que bajar los precios. De esa forma, para el fin de año la gente se volcó a las carnicerías donde hubo gran movimiento.

La pregunta es saber si esa tendencia se mantendrá en el tiempo, con la inflación reinante. “Creo que sí subirá un poco, a lo mejor aumente un 5% este mes, pero no creo que más de eso”, opinó Quiroga.

El gobierno nacional además autorizo a partir de esta semana a exportar carne sin restricciones, lo que quizá pueda producir algunos movimientos en el mercado de precios. Pero el empresario no cree que eso suceda, “porque la carne que se exporta no es la que se consume en el mercado interno”.

Otro abastecedor consultado dijo que es muy pronto para sacar conclusiones. “Debería subir de todos modos hay frigoríficos sin habilitaciones para exportar, lo que podría frenar un poco la suba de la carne ya que va a darle competencia a los exportadores en el mercado interno”, indicó.

Fin de precios baratos

La mala noticia de enero es que se terminó el programa de precios baratos que instrumentó la gestion mileista. Tras el aumento de precios en el sector cárnico por la devaluación, el gobierno nacional lanzó una versión propia del Precios Justos que aplicó la anterior gestión. Así el consorcio de exportadores acordó precios promocionales en cinco cortes parrilleros que se pudieron comprar un 40% más baratos que en las carnicerías, pero solo en grandes cadenas de supermercados. Ese programa venció el 31 de diciembre y no se ha anunciado su continuidad.