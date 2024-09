El pedido de Milei de ajuste a las provincias: qué dice el orreguismo, ¿y habrá peaje en San Juan?

Este domingo Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto Nacional 2025 , que tiene como “piedra basal” el déficit cero y será el “más radicalmente distinto de este siglo”, según resaltó a lo largo de su discurso. Lo hizo con un fuerte mensaje hacia los gobernadores, a quienes les advirtió que para garantizar la baja del gasto público consolidado deben hacer un ajuste de 60 mil millones de dólares. En la gestión de Marcelo Orrego prefieren no hablar de "ajuste" sino de "calidad del gasto público" que enfocan en evitar erogaciones superfluas como "grandes obras" o "megaeventos", a la par que no les disgusta aplicar nuevas herramientas como los peajes para costear el mantenimiento de rutas en San Juan, a largo plazo .

Quien salió a analizar desde el Gobierno de San Juan cómo se analiza la realidad local a la luz del presupuesto nacional presentado este domingo es el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. "Hay que seguir manteniendo el equilibrio. Obviamente si se va a ajustar más o no va a depender de la actividad económica. Nosotros, gracias a Dios y porque al inicio del mandato de Marcelo Orrego, el gobernador fijó pautas de búsqueda de un equilibrio fiscal, fundamentalmente porque ya sabíamos desde el mes de noviembre cuando la ciudadanía argentina votó para que Milei fuera presidente y lo eligió como presidente, que iba a haber un plan económico de estas características", analizó en diálogo con Radio Sarmiento.

No obstante, el funcionario orreguista comentó que les sorprendió el retiro del 100% de las obligaciones nacionales, "especialmente en lo que es obra pública, pero después se fue de alguna manera abriendo un poco, hoy hay algunas obras que ellos pretenden terminar, las otras las tendremos que terminar con fondos provinciales, que es lo que venimos haciendo por orden del gobernador".

"En San Juan más que hacer ajustes hay que mejorar la calidad del gasto público, que es un concepto diferente con el mismo objetivo. El dinero no es del gobernador, el dinero no es del gobierno, el dinero es de la gente. Y eso Marcelo Orrego lo ha tenido siempre muy claro", afirmó Achem.

¿Cómo se traduciría el ajuste en San Juan? Según el funcionario, "con evitar los gastos básicamente, que por ahí no son los prioritarios para la gente, para el pueblo". Y puso como ejemplo las obras públicas "que han sido muy costosas para la provincia y que son costosas de mantener, como el Velódromo probablemente, o como el Autódromo en su momento. Que bueno, quizás en su momento se hizo con fondos nacionales, en un momento en donde había dinero y la nación en el gobierno de Macri le había devuelto a las provincias el 15% de coparticipación. En ese contexto por ahí se tomaron esas decisiones. Hoy vamos a tener que reparar las escuelas, que es una gran preocupación que tenemos porque hay muchísimas que han tenido un mantenimiento muy deficiente y sus edificios escolares hoy están muy complicados, eso requiere mucho dinero".

La ayuda del RIGI

Una de las herramientas a la que Orrego prevé echar mano es a la atracción de inversiones privadas, con ayuda del "Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones" (RIGI), que permite atraer desembolsos significativos y dar estabilidad a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en el país durante un plazo de al menos 30 años.

En este marco, Achem dijo que "sí hay proyectos, porque uno no puede dejar de proyectar y sembrar para el futuro. El tiempo que hoy se aplica en proyectar, alguien lo va a cosechar en el futuro, para que la provincia no pierda tiempo. Pero hoy las grandes obras que hay que hacer en la provincia son de infraestructura, fundamentalmente caminos que son muy caros, líneas eléctricas que también son caras. Pero bueno, en ese aspecto vamos a trabajar en este nuevo formato que establece a través de las grandes inversiones el sistema del RIGI".

¿Se vienen los peajes?

Ante la falta de fondos para mantenimiento de rutas, el funcionario sanjuanino dejó abierta la posibilidad de que se empiece a usar por primera vez el sistema de peajes en San Juan.

"Me parece que este año 2025 sí se va a plantear fuertemente a nivel nacional, por parte de los gobernadores, esta cuestión del peaje. Porque indudablemente no hay manera, el Gobierno Nacional no ha puesto en claro cómo va a ser su plan de inversión y mantenimiento de las rutas nacionales. Vamos a ver al interior del presupuesto, que ya está presentado, qué pasa con Vialidad Nacional", afirmó Achem.

Aclaró que si bien no es una decisión que se haya tomado en la provincia todavía y ninguno de los gobernadores lo está planteando públicamente, "a nivel nacional, cuando hablas con los funcionarios nacionales que tienen vinculación con la obra pública, ellos lo primero que te preguntan es '¿y qué empresas pueden poner plata para construir esa ruta?'. Y eso es bueno, a ver, si una empresa va a poner plata para construir la ruta, es simple. O la deuda la toma el Estado y la paga el Estado, con ahorro que pueda tener de algún lado, como se está haciendo la obra de la Ruta 40. La Ruta 40 Sur la paga el gobierno de la provincia de San Juan, está bien, al BID. Es un préstamo en dólares, igual que el Acueducto Gran Tulum, que es un préstamo también internacional, y lo paga el gobierno de la provincia de San Juan en dólares. Para pagar una deuda en dólares tenés dos caminos, o tenés que tener superávit y ahorrar esa plata, o tenés que pedir deuda para pagar esa otra deuda", analizó.

Así, Achem dijo que la idea de instituir el peaje en rutas por todo el país es una idea "que te dice el gobierno nacional", y que "lo vamos a tener que discutir a nivel de los gobernadores, fundamentalmente porque las rutas nacionales nos unen provincia con provincia". Citó como ejemplos la Ruta 40 hacia Mendoza o la Ruta 20 y la 147 hacia San Luis, bueno, hay que hablarlo entre todos para ver cómo se va a decidir. Una cosa que en San Juan y en la Argentina no era habitual".

Afirmó el funcionario provincial sobre el estudio del peaje que "hay que sacar la cuenta, si se puede, si no se puede, cuánto afecta a la economía, quiénes deberían pagarlo o no".

De cobrar peaje se habla hace años en los gobiernos de San Juan y Mendoza. De hecho, hace siete años, el entonces ministro de Obras sanjuanino, Julio Ortiz Andino, anunció la autopista en el Sur y confirmó que habría peaje, pero no definió los términos temporales de aplicación de la decisión. Este año quien retomó el guante fue el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo pero todavía no se aplicó.

En San Juan acaba de retomarse el contrato para que se haga la autopista en un tramo de la Ruta 40 Sur ubicado en Sarmiento, lo que implica esperar al menos tres años para que haya una vía digna de pedir peaje rumbo a Mendoza.

Obras que sí: las del agua

"Uno de los grandes desafíos que tenemos los sanjuaninos de aquí para adelante es la crisis hídrica y las obras que tienen que ver con la eficiencia del uso del agua", advirtió Achem sobre la escala de prioridades de inversiones públicas del orreguismo.

"Nosotros no podemos, no vamos a poder rescindir ni demorar las inversiones que tienen que ver con el manejo eficiente del agua porque es un recurso finito que no depende de la producción de nadie, depende de la nieve, fundamentalmente del clima que no lo maneja el ser humano, pero sí una vez que empieza a bajar por el río hay que hacer todas las obras necesarias para que la agricultura tenga el agua de manera óptima, que la agricultura también aplique tecnología que le permite usar la menor cantidad de agua posible para los cultivos con la mejor calidad y en este caso para San Juan a través de OSSE llegar con agua potable a la ciudadanía, trabajar mucho en la concientización del uso del agua".

Y se lamentó: "Hay lugares donde estamos en en 700 litros por día por persona. Es una cosa, digo, hay que dimensionarlo. Uno debería tener en su casa 700 botellas de un litro de agua y tomar conciencia de lo que estamos tirando. Pero ahora qué pasa, cuando empieza ahora el calor y lleguemos a varios barrios en la provincia que se quedan sin presión de agua, empiezan los reclamos, las quejas y está bien porque es lógico que eso pase, pero para eso hay que hacer inversiones, inversiones que hace el Estado, que las hace a través de infraestructura".

Estas obras se vienen destacando como importantes de seguir, por ahora mayormente con fondos provinciales, al igual que viviendas, escuelas y hospitales.

"Es un gran desafío para nuestro gobierno, para el gobernador Orrego, cómo ordenar el presupuesto sabiendo que ya a nivel nacional no va a haber esas ayudas extras y las obras con fondos nacionales que han venido, que estuvieron viniendo los últimos 20 años, pero que la provincia de San Juan tiene las posibilidades de ir administrando bien. Y bueno, indudablemente va a haber que ser muy ordenado en el presupuesto, muy ordenado en el manejo del gasto público y eso significa austeridad, como le llamamos nosotros", concluyó Achem.