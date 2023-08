Dicen que en San Juan faltarán casas para alquilar a los mineros

El gran desplazamiento que se produjo del mercado de alquiler tradicional al temporal, o directamente a la venta; ha disparado la alerta en San Juan sobre un efecto inesperado: si se pone en marcha algún proyecto minero nuevo no alcanzará la oferta de inmuebles disponibles para alquilar y satisfacer la demanda de ejecutivos, obreros y especialistas que se muden a la provincia, aseguran en el sector inmobiliario.

La oferta de casas en alquiler en el Gran San Juan se ubica en las 250 a 300 unidades y debería ser del doble para atender una eventual demanda extra por parte de un nuevo proyecto minero, señala un estudio realizado en el sector. “Además debería aumentar un 30% anual la oferta para estar tranquilos”, aseguró Emiliano Zuliani, corredor inmobiliario matriculado y miembro de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA).

“Con la oferta actual de inmuebles no tenemos infraestructura en San Juan para soportar la llegada de la cantidad de mineros esperada si arranca un nuevo proyecto”, aseguró el dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre. ¿Y cuántos mineros podrían mudarse a San Juan? “Unos 100 al menos”, aseguró, y no solo en puestos gerenciales, sino también en trabajadores.

Los motivos de la escasa oferta

Tal como se repite en todo el sector inmobiliario sanjuanino, Zuliani atribuyó la causa de la caída de la oferta de inmuebles en la provincia a los efectos negativos de la Ley de Alquileres que cumplió tres años de vigencia en junio pasado. Ayer en el Congreso de la Nación, los diputados de la oposición de Juntos por el Cambio lograron introducir modificaciones a la norma, tales como bajar de 3 a 2 años el contrato de alquiler y que los ajustes de precios se hagan cada 4 meses en lugar de cada 12. Esto sucedió bajo la resistencia de las asociaciones de Inquilinos que rechazan estos cambios. No obstante, el proyecto modificado debe ser tratado ahora en el Senado, donde la oposición no tiene suficientes votos. Así que no se sabe aún que va a pasar con la norma.

Zuliani explicó que ante la caída de rentabilidad de los propietarios por la vigencia de esta ley que impide aplicar aumentos antes del año, se sacaron inmuebles del mercado locativo y lo llevaron a la compraventa o al sector turístico o temporal. “También impactó en el sector de la construcción porque desalentó la edificación de nueva unidades por parte de los inversores. Destinaron sus ahorros al sector financiero porque el alquiler dejó de ser un negocio”, indicó.

Ahora que hay expectativas por la llegada de trabajadores a San Juan, el escenario se complica, porque no es algo que se pueda solucionar rápidamente: la construcción de nuevas unidades demanda de 3 a 4 años, sino más. El especialista recordó la burbuja inmobiliaria que se produjo cuando se construyó la mina Veladero en San Juan, y destacó que ahora el escenario es muy distinto porque en aquel momento había mayor oferta de inmuebles y existía un boom en la construcción privada que no hay ahora.

El sector inmobiliario sanjuanino ya ha transmitido esta preocupación a la cámara minera y destaco la necesidad de interesar a las cámaras de la construcción en la misma problemática.