Cyber Monday en San Juan: hay comercios físicos que se suman y tiendas de barrio que languidecen

Este año, el gran evento de compras on line que arrancó hoy -el Cyber Monday- encontró dividido a los comercios sanjuaninos que vienen de un año complicado. Por un lado, están los negocios que se subieron a la ola y salieron con ofertas en sus locales aun cuando no tienen implementadas páginas web. Por otro, están los negocios más chicos o de barrio, que no han diseñado estrategias y solo esperan que captar a los consumidores que siguen prefiriendo las compras presenciales.

Por ejemplo, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan contó que en vez de mirar de lejos esta iniciativa que lleva adelante la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), salieron a recomendar a sus asociados que hagan liquidaciones u ofertas estos días.

“Si bien el Cyber Monday es competencia para nosotros, tenemos que explotar que la gente viene a probarse los productos que quiere comprar antes de pedirlos por internet. Y si los valores no difieren mucho, entre esperar el producto y tenerlo en el momento es una mejor opción para el consumidor y para el comercio”, explicó Quiroga.

Agregó que también habrá mucha gente que vendrá a retirar sus productos en las casas de electro –mencionó Frávega, Megatone, Cetrogar, entre otras-, “con lo cual hay que aprovechar y poder captar ventas. Quiroga mencionó que los rubros que se plegaron a la iniciativa de poner ofertas estos días a los clientes presenciales pertenecen a rubros de indumentaria, calzado y electrónicos.

En sintonía, Leonardo Borgogno, desde la Cámara de Comercio de San Juan, aseguró que el comercio local “no compite con el Cyber Monday, sino que se suma a las promociones de la fecha”. Dijo que cada comercio eligió su estrategia y la subió a sus páginas on line o redes sociales. "Lógicamente, no es todo el comercio, el sector está muy atomizado y es muy individual. Pero muchos colegas han hecho lo mismo que el evento on line, y han subido ofertas para que la gente vaya al local y lo conozca. O permiten la compra on line con retiro en tienda”, informó.

Ahora bien, mientras en los negocios más grandes o céntricos se están sumando a la ola de estrategias de la venta on line, los locales departamentales y tiendas de barrio no lo han hecho, y para ellos el escenario es diferente. Gastón Villordo, desde la Cámara de Comercio, Agroindustrial y Turismo de Rawson dijo que esta iniciativa es “solo para las grandes empresas”, y aseguró que “para un comercio como el que tenemos en Rawson, nos destroza, lamentablemente”.

Los centros comerciales departamentales han resultado muy golpeados por la caída de ventas desde principios de año. Según Villordo, el día de la madre fue malo en ventas, y no permitió a los comercios juntar fondos para comprar stock para las ventas de diciembre. Villordo reiteró que las acciones de ventas on line le hacen daño al negocio más chico, y anticipó que para las fiestas navideñas tendrán que solicitar colaboración a las nuevas autoridades municipales o provinciales, “para generar algún tipo de atracción, ya sea con luces o shows” para que se puedan apuntalar los centros comerciales departamentales.