Cuánto cuesta cuidarse del dengue en San Juan

Con respecto a las segundas marcas, como el caso de Selton y Baygon, en envase de 380 ml cuesta entre 2.000 y 4.000 pesos.

Los paquetes de espirales de Raid y Fuyi, de 12 unidades (denominados 12 noches), se venden entre los $1.300 y $2.000. Por otra parte, los líquidos eléctricos de 45 noches tiene un valor que oscila los 3.500 y 5.000 pesos.

El faltante de repelentes también se registra en San Juan

En medio de una conferencia de prensa de Salud, la jefa de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo, confirmó que San Juan se suma a las provincias que registran circulación viral de dengue, debido a la presencia de contagio en toda la provincia y una predominación de casos autóctonos. Ante esto, una de las prevenciones para evitar la infección es el uso de repelentes, algo que está comenzando a faltar a nivel nacional y en la provincia no es la excepción.

Mientras en el norte o zonas como Buenos Aires y Córdoba la demanda de repelentes es cada vez mayor, los precios son una locura y encontrarlos en góndola no es lo habitual, en San Juan ese panorama si bien aún no se da, aseguran que un sector importante del mercado no cuenta con stock.

Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias, confirmó a Tiempo de San Juan que las farmacias sanjuaninas no cuentan con repelentes, por lo que no hay reposición normal y los proveedores no brindan certezas sobre cuándo podría llegar la mercadería. “Esto no implica que alguna farmacia no tenga un remanente o pequeño stock a la venta de producto que haya tenido guardado y ahora lo ofrece, o que se encuentren alejada de los principales centros de consumo por lo que la demanda puede ser peor; pero la realidad es que no hay y la empresa no informa cuando tendrá para la venta”, señaló.

Y continuó: “De parte de nuestros proveedores no hay nada. No hay fecha y no hay posibilidad de abastecernos al menos en el corto plazo. Además, no hay demasiadas marcas alternativas, pero esperamos que aparezcan en los próximos días”.

Por otro lado, indicó que esta situación es la que se registra en las farmacias, pero no descarta que en góndolas de supermercados como almacenes e incluso kioscos de barrios haya stock a disposición. En estos casos, entra en juego la demanda, el precio y un detalle no menor que a veces el consumidor no registra: la fecha de vencimiento del producto.

A fines de marzo, Tiempo de San Juan hizo un relevamiento en varias farmacias de la provincia. En algunos locales no contaban con aerosol para vender. Además, el precio más económico comenzaba a venderse cerca de $3.500, cuando en enero rondaba los $2.100.

En la mayoría de los casos venden la marca más reconocida -Off-. En promedio, el envase de 60 gramos de crema cuesta desde $3.450 hasta $4.830.

Varias farmacias esperan por la llegada de los aerosoles. Quienes cuentan con el producto, que es un extraduración familiar de 170 mililitros, se vende desde $8.000 hasta $10.500.

La situación sanitaria de San Juan tras la confirmación de circulación viral de dengue

Pese a los trabajos que se vienen realizando en la provincia desde septiembre del año pasado para combatir los criaderos del mosquito vector del dengue, el brote que viene registrando en el país llegó a San Juan y en la mañana de hoy las autoridades sanitarias confirmaron la circulación viral de dengue.

Actualmente la provincia registra 550 casos, de los cuales 4 pacientes se encuentran en internación y por el momento no se registran víctimas fatales por la enfermedad.

Si bien se han detectado casos en toda la provincia, los departamentos donde se reporta la mayor cantidad de pacientes son Rivadavia, Rawson, Capital, Chimbas y Albardón.

Cuáles son los síntomas del dengue

Es importante recordar, una vez más, la sintomatología que presenta la enfermedad. Al haber circulación viral, no se realiza el testeo, salvo que se trate de un cuadro grave.

Entre los síntomas normales se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolor en los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas, vómito, manchitas en la piel, algún tipo de sangrado de encías o de nariz. En caso de presentar algunas de esas dolencias, hay que realizar la consulta médica.

Si la persona registra que tanto los vómitos como el dolor abdominal intenso, los sangrados y la dificultad para respirar se extienden en el tiempo, con o sin presencia del cuadro febril, debe realizar nuevamente la consulta al médico.