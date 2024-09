Cortes de luz: dos poderosos motivos por los que las industrias sanjuaninas no pueden sumarse a la propuesta nacional

Pero, además, Palacios destacó un motivo de peso que cruza a economías regionales como la de esta provincia: la matriz productiva sanjuanina es esencialmente agroindustrial, y tiene su temporada alta justamente en el verano.En efecto, la industria de vinos, mostos, pasas, conservas y el riego agrícola tiene su mayor producción y uso principalmente en los meses estivales, justamente los que se estiman que serán críticos en lo relativo al consumo eléctrico. Por esto no es viable que muchas fábricas sanjuaninas puedan sumarse a la propuesta nacional, aunque contemplen la asignación de un beneficio económico a cambio.

La propuesta de Nación

El Secretario de Energía, Eduardo Chirillo; dijo esta mañana que el gobierno nacional no piensa implementar cortes programados a los residenciales, sino que propondrá un esquema voluntario a las industrias, para que adelanten producción ahora, y ahorren consumo eléctrico en el verano.

El objetivo es reducir las probabilidades de que se registren cortes masivos de electricidad entre diciembre de este año y marzo de 2025. La entidad que reúne a las fábricas sanjuaninas consideró que es inviable la propuesta, al menos para la mayoría de los establecimientos ubicados en esta provincia.

“Por empezar, nadie está derrochando ahora el consumo de energía, por una cuestión de costos. Entonces, ¿Qué significa esto? Que muy pocas industrias son las que podrán bajar sus consumos productivos. Y si hay una merma en el consumo, es porque hay una caída en la producción. O sea, la lectura que subyace es que se nos está pidiendo que produzcamos menos en los meses de verano”, cuestionó el dirigente fabril.

Críticas

En cambio, Palacios deslizó fuertes críticas respecto a los planes de infraestructura eléctrica. “Los países desarrollados invierten en infraestructura para tener más energía, para que sus industrias cada vez puedan producir más. En vez de estar pensando en pedirle al sector privado que produzca menos y por ende que consuma menos energía, el Estado tiene que hacer de una vez por todas las inversiones en infraestructura eléctrica que están pospuestas hace tantísimos años”, disparó el empresario sanjuanino.

“Esta historia la venimos escuchando hace veinte años. Macri decía que Cristina no había hecho las inversiones. Después vino Fernández y dijo que Macri no había hecho las inversiones. Ahora viene Milei y dice que Fernández no lo hizo. Y va a venir el próximo, y va a decir que Milei no lo hizo”, cuestionó.

Chirillo dijo esta mañana que el plan en avisarles a las industrias para que puedan ordenarse de manera que puedan producir más ahora y parar cuando llegue diciembre. También adelantó que habrá una remuneración adicional a las empresas generadoras de plantas termoeléctricas como incentivo para mejorar la disponibilidad de máquinas viejas. “Quizá alguna fabrica lo pueda hacer, pero hoy con la coyuntura y el contexto actual donde la industria está produciendo ya de por sí muy poco, es difícil”, reiteró Palacios.

“Primero, para producir más y adelantar producción tenés que tener capital, es algo que vas a cobrar de aquí a seis meses. Y hoy día ninguna empresa tienen un capital para hacer eso”, dijo Palacios. No obstante el empresario dijo que espera leer la letra chica de la propuesta oficial, y conocer el alcance de los incentivos económicos propuestos.