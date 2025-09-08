lunes 8 de septiembre 2025

Con más de 8.000 unidades vendidas, el programa de las garrafas más baratas sigue esta semana: dónde

Según indicaron desde el Ministerio de Producción, el plan Garrafa Hogar continúa recorriendo los departamentos, antes de finalizar la temporada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el final de la temporada, mirá dónde se podrá comprar las garrafas más baratas esta semana.

En el marco del Programa Garrafa Hogar, más de 8.100 unidades fueron adquiridas por familias de distintos departamentos de San Juan durante los últimos cuatro meses, según informaron desde el Ministerio de Producción. Asimismo, señalaron que el plan, que se implementa durante los meses más fríos, continuará desarrollándose esta semana, antes de concluir la temporada a finales de septiembre.

A través de este operativo, los sanjuaninos acceden a garrafas de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, precios que representan una reducción cercana al 40% respecto de los valores de mercado. La modalidad es bajo el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas para la recarga.

El programa, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación (a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios), “ya recorrió en cuatro oportunidades todos los departamentos de la provincia. De este modo, cada vecino tuvo acceso a las unidades disponibles”, informaron desde el organismo.

Y recordaron, “cabe destacar que septiembre será el último mes de distribución. En las próximas cuatro semanas, el camión oficial continuará recorriendo la provincia para entregar las últimas garrafas disponibles”. Con la coordinación de Defensa al Consumidor y el acompañamiento de empresas mayoristas, el operativo busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada invernal.

Cronograma de venta de las garrafas

Lunes 8 de septiembre – Albardón

* 9.00 hs. a 11.00 hs.: Parque Latinoamericano, calle Sarmiento, Villa San Martín.

* 11.30 hs. a 13.30 hs: Barrio Esperanza, calle La Laja, frente a la Escuela Vicente López.

Martes 9 de septiembre – Pocito

* 9.00 hs. a 13.00 hs.: Operativo San Juan Cerca, en la Escuela José Rudecindo Rojo.

Miércoles 10 de septiembre – Iglesia

* 10.00 hs. a 11.00 hs.: Unión Vecinal de Rodeo, calle Santo Domingo, localidad de Rodeo.

* 11.30 hs. a 12.30 hs.: Club Deportivo Pismanta, calle Principal s/n, localidad Las Flores.

* 13.00 hs. a 14.00 hs.: Obrador municipal, Villa Iglesia.

Jueves 11 de septiembre

* Feriado provincial – Sin operativo.

Viernes 12 de septiembre – Capital y Rivadavia

Capital:

* 9.00 hs. a 12.00 hs.: Plaza Manuel López, Villa Carolina (EE. UU. y lateral de Circunvalación).

Rivadavia:

* 9.00 hs. a 11.00 hs.: Villa Lourdes (calle Virgen de Lourdes y Manuel Dorrego).

* 11.00 hs. a 13.30 hs.: Comuna Sur (calle Comandante Cabot 2926 O).

