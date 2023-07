Cómo es el plan que repartirá miles de dólares a pequeños productores vitivinícolas

Los beneficiarios directos serán pequeños productores y pequeños establecimientos que podrán acceder a montos de entre U$S 10.000 y U$S 20.000 de Aportes No Reintegrables, con la condición de que aporten el 20% del proyecto de inversión en el primer caso y el 40% en el segundo. Se estima que cerca de 2800 viñateros y pequeñas bodegas de San Juan, como del resto del país; podrá recibir esos subsidios para desarrollar sus proyectos.

El lanzamiento de la primera convocatoria para los interesados se hará mañana a las 13, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Allí su presidente, Martín Hinojosa; acompañado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y el presidente de Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González; entre otros; darán a conocer los detalles y todos los requisitos y plazos para anotarse al Proviar II.

José Molina, director de COVIAR e integrante Ad Hoc de Producción Primaria y Enoturismo explicó que hace 10 años, en la primera edición del Proviar (se aplicó entre 2009 y 2014), resultaron beneficiados 550 pequeños productores sanjuaninos que conformaron 50 grupos asociativos. “Con la actualización del Plan Estratégico Vitivinícola al 2030, se decidió una segunda etapa que arranca ahora”, explicó.

El programa alcanza a 18 provincias argentinas con producción vitivinícola: Buenos Aires; Catamarca; Chubut; Córdoba; Entre Ríos; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquén; Río Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Fe; Santiago del Estero y Tucumán.

Para participar

Para poder acceder a los fondos del Proviar II los interesados deberán presentar un proyecto de asociación de al menos 5 productores, o de 3 bodegas o establecimientos de pasas o uvas en fresco, que pueden ser del mismo departamento o no, y estar orientados a tres aspectos principales: el riego, las energías fotovoltaicas y el Enoturismo. Las restricciones son que el proyecto a realizar cause algun impacto ambiental negativo, dañe recursos naturales o impacte en asentamientos de pueblos indígenas o minorías étnicas. Las intervenciones de los proyectos pueden estructurarse en cuatro componentes: