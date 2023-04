Comercio sanjuanino: aumentos del 100% y las peripecias para comprar la mercadería

En Mayo La factura de electricidad aumentará 90% en promedio para quienes no tengan subsidios

Opciones para no perder

Opciones para no perder Ante la caída en las ventas, se instala una nueva tendencia en el comercio de San Juan

Tiempo de San Juan dialogo con Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos, quien señaló que, al faltante de algunas prendas por poco stock, se suman los incrementos de costos. “Hay proveedores que todas las semanas están recibiendo precios nuevos y no podemos trasladar esos costos al consumidor, porque si no no se vende”, señala.