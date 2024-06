Casas o departamentos de 5 años de antigüedad:  los tres motivos por los que se buscan en San Juan para los nuevos créditos hipotecarios

Es que estas viviendas cumplen no solo con las necesidades básicas que busca el sanjuanino, sino que tienen los tres requisitos que los créditos hipotecarios requieren para otorgar el financiamiento para la compra. "En general los departamentos con más de 5 años de antigüedad tienen la ventaja de contar con toda la documentación necesaria para calificar a un crédito hipotecario, dado que cuentan con plano de mensura, plano de obra y por supuesto con escritura”, explicó Josefina Pantano , miembro del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan y Secretaria General de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA).

“Los créditos hipotecarios en San Juan, al igual que en el resto del país, han generado un sensible incremento de las consultas, en especial de casas de barrio o departamentos de 1, 2 y 3 ambientes. La mayoría de los Bancos piden de los inmuebles esos 3 elementos, escritura, plano de mensura vigente y plano de obra; como requisito indispensable para que el inmueble pueda ser objeto del gravamen”, indicó. No obstante, respecto al plano de obra, Pantano agregó que “se están tomando decisiones que permiten flexibilizar esa exigencia, para que no se convierta en una traba cuando puede tener otra solución”.

En cuanto a los valores, este tipo de inmuebles cotizan entre los 41 y los 91 millones de pesos, según sea una departamento de 1 ambiente o una casa de tres dormitorios en el Gran San Juan. De acuerdo a estimaciones del Colegio de Corredores, existen unas 4.000 viviendas aptas para los nuevos créditos hipotecarios en San Juan.

Agilidad en los bancos

En las inmobiliarias sanjuaninas sostienen que los bancos que ofrecen los nuevos créditos se ha previsto un sistema ágil de precalificación y simulación de la cuota, así como un ordenado sistema de turnos, que ayuda bastante a que los bancos sean más agiles y tengan una lista clara de consultas y de tramites hasta la fecha.

“Por lo que sabemos están trabajando todos con cupos de horarios completos”, aseguró la directiva. No obstante, hasta el momento aun no se conoce que se haya finalizado con los tramites requeridos para el otorgamiento de un préstamo.

Regreso esperado

A mediados de abril, y tras cinco años de ausencia; el Banco Hipotecario relanzó la línea de crédito hipotecario para construcción, adquisición, terminación y ampliación de viviendas, lo que renovó la esperanza de acceder a la casa propia. Un mes después se sumó el Banco Nación y otros 10 bancos privados. El pasado 25 de junio se sumó el Banco San Juan en esta provincia.

En general, con algunos matices, todos ellos ofrecen créditos de hasta $250 millones, a 20 años y con tasas de interés de alrededor el 5,5% más inflación, con la novedad que son para comprar la primera o segunda vivienda, lo que amplía el horizonte de demanda también a los inversores.

“Esta renovada herramienta ha sido bien recibida y en mi opinión, para quienes cuentan con un ahorro, en lo posible de entre 30 o 40 % del valor del inmueble que quiere comprar, genera una oportunidad que hace tiempo no se tenía, y que incluso permite a los pequeños ahorristas comprar una segunda vivienda que muy probablemente se volcará al mercado de alquileres, mejorando el precio de los alquileres habitacionales en el corto y mediano plazo”, analizó Pantano.

“Hemos relevado a nivel país, que la compraventa de inmueble está teniendo este último bimestre bastante movimiento, y con tendencia a mantenerse e incluso a seguir ese camino, lo que es un gran aliciente para el sector”, dijo la sanjuanina que conduce la FIRA.

Los precios de los inmuebles

En las inmobiliarias sanjuaninas aseguraron a Tiempo de San Juan que, hasta el momento, los valores de los inmuebles que califican para un crédito hipotecario no han incrementado su valor sensiblemente, pero es de esperarse que a medida que queden menos opciones disponibles, esto pueda ocurrir, además de la clara tendencia a que los inmuebles vayan recobrando el valor que decrecieron estos últimos años.

Los siguientes son los precios promedio de los inmuebles de clase media en al periferia de la ciudad, según datos de la Comisión de Estadísticas del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan.