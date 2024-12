Bomba de hijo a padre: el referente de las constructoras de San Juan apunta al de las mineras

Ramón Martínez vs Ricardo Martínez: las constructoras sanjuaninas reclaman mas obras en la actividad minera.

En este fin de año vertiginoso donde las obras y el trabajo –o la falta de ambos- exasperan los ánimos, en San Juan se desató un reproche impensado. Las empresas constructoras de San Juan dispararon contra las empresas mineras haciéndolas responsables de no tener mayor trabajo en la actividad.

Ramón Martínez, que timonea la delegación local de Camarco, dio una entrevista en diario Huarpe y dijo que la máxima responsabilidad de que en San Juan las empresas del sector no estén más vinculadas con la actividad minera recae en las explotadoras de los yacimientos. “Las mineras nunca hicieron un programa de desarrollo empresarial”, dijo y agregó que “la muletilla de que no estamos capacitados no es real, y se lo demostramos en varias oportunidades”.

El representante de las constructoras expresó que “decir que las empresas de San Juan no están preparadas para trabajar en las obras de los proyectos es sacarse el problema de taquito. Debido a esto, nosotros desde la Camarco le presentamos a las mineras toda una documentación en la que las constructoras locales trabajaron en obras como el dique de cola, el valle de lixiviación y caminos, etc., para terminar con la muletilla que tienen, y que ya dejó de ser creíble”.

Las mineras

Estas declaraciones se dan en el contexto de una nota previa donde las constructoras apuntaron contra Barrick por las licitaciones que viene desarrollando para la expansión de la mina Veladero en Iglesia. Pero el mensaje se eleva a todas las grandes mineras que en la actualidad están teniendo una mayor actividad en la provincia: Josemaría, Los Azules y Pachón también están realizando o tienen en marcha diferentes licitaciones. Todas ellas integran la Cámara Minera de San Juan.

El presidente de la Camarco afirmó también que “con todo esto queda a la vista que la ausencia de más empresas de San Juan en las construcciones de la actividad se debe a que las empresas mineras nunca hicieron un programa de desarrollo empresarial por falta de interés, ya que no tiene razón de ser ni siquiera en los montos presentados en las licitaciones”.

Incluso destacó que las empresas metalúrgicas tienen mayor participación porque las empresas mineras hicieron un programa de desarrollo que las terminó incluyendo en un plan de desarrollo. “Esto les permitió crecer al nivel que hoy se encuentran”, dijo.

La crítica cae de lleno sobre la cámara que preside su padre, el sanjuanino Ricardo Martínez que lleva casi 40 años ligado a la industria minera. El geólogo y empresario fue elegido en agosto del año pasado para dirigir los destinos de la Cámara Minera de San Juan, y conducirá la poderosa entidad que reúne a las empresas y proveedores de esa industria hasta el 2025.