AUH y SUAF cobran $8.000 extra por única vez en ANSES: los requisitos

En paralelo, el organismo que conduce Fernanda Raverta avanza con el calendario de pagos de febrero 2023 que incluye un Refuerzo de Ingresos de $10.000, la acreditación de la Asignación por Embarazo (AUE) y programas de ministerios como la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social.

Ayuda Escolar Anual 2023

El extra para AUH y SUAF corresponde a la Ayuda Escolar Anual que se entrega para apoyar a las familias con hijos en edad escolar.

La asistencia se acredita una vez al año. Tras el incremento de diciembre en las asignaciones de ANSES, la Ayuda Escolar Anual alcanzó un monto de $8.210.

Requisitos de Ayuda Escolar ANSES

Pueden acceder personas con hijos a cargo que reciban:

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Universal por Hijo

En tanto, los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar son dos:

De la hija/o:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).

En el caso de hijos con discapacidad no hay límite de edad y el requisito fundamental es asistir a establecimientos de enseñanza especial y tener vigente la autorización para el pago de asignaciones por hijo con discapacidad emitida por ANSES.

¿Cuándo se cobra la Ayuda Escolar de Anses?

La Ayuda Escolar de Anses se acredita al comienzo del ciclo lectivo, en marzo.

Formulario de Ayuda Escolar

Los beneficiarios de AUH y SUAF con hijos de 4 a 16 años inclusive reciben la Ayuda Escolar Anual de manera automática.

En los otros casos, los titulares debieron presentar un certificado completo por la escuela en la página Mi ANSES antes del 31 de diciembre del 2022. De esa forma, se demuestra al organismo que el niño es alumno regular de la institución.

El trámite se debió realizar de la siguiente manera:

Entrá a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el menú, elegí: Hijas e Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hija o hijo.

Seleccioná "Generar Certificado", completá los datos requeridos. Luego, clickeá "Generar".

Una vez impreso llevalo a la escuela para que lo firmen.

Ingresá nuevamente a Mi ANSES > Hijas e Hijos > Presentar Certificado Escolar, seleccioná "Subir Certificado", cargá la foto del formulario firmado desde tu celular o computadora.

Si en marzo no se acredita el extra, se debe presentar el certificado y la ANSES entregará el extra en los siguientes 60 días.

Fecha y lugar de cobro Anses

Para consultar todas las fechas de cobro de Anses ingresá con CUIL a https://www.anses.gob.ar/consultas/fecha-y-lugar-de-cobro.

FUENTE: BAE Negocios