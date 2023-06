Ahora 12 en San Juan: la excepción que da ventaja al comercio local

El reglamento del Ahora 12 abarca 35 categorías, entre las que están línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería; materiales para la construcción, muebles, bicicletas y motos cuyo precio final no supere los $ 730.000. También, incluye servicios turísticos y celulares.

Desde 5 cámaras y centros comerciales de la provincia indicaron que al quedar libres de cumplir con ese requisito de congelar precios la mayoría de los negocios adherirán al Ahora 12. Eso permitirá a los sanjuaninos seguir haciendo compras hasta el año que viene con una amplia financiación en el comercio local.

Leonardo Borgogno, titular de la Cámara de Comercio de San Juan dijo que el 90% de sus asociados quedan incluidos en la categoría de pequeños comercios, y quedan exceptuados de adherir a Precios Justos y podrán seguir aplicando el Ahora 12. “De hecho es una de las principales herramientas que estamos teniendo y que traccionan ventas, así que va a seguir siendo aceptado en la totalidad de los negocios”, dijo el empresario.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga añadió que la mayoría adherirá el programa “para no perder competitividad y ventas”. Incluso los grandes locales que tengan que someterse a congelar los precios de la mercadería. No obstante, la decisión final estará en cada comerciante según su modalidad de venta: Por ejemplo, desde una casa de venta de electrodomésticos ubicada en el Híper Libertad, dijeron que trabajan con mucho efectivo, y en 3 y 6 cuotas. “Contra lo que se podría pensar, el Ahora 12 no influye mucho en las ventas de mi negocio, porque mis clientes prefieren la financiación más corta para no comprometer por tanto tiempo el cupo de la tarjeta”, dijo el dueño del local. En ese sentido, Quiroga advirtió que en rubros como Indumentaria y Calzado la gente prefiere planes cortos, de 3 y 6 cuotas.

En los departamentos

En el comercio de Rawson, el Ahora 12 es tomado con pinzas, porque muchos locales no adhieren si tienen que congelar precios, cuando llegan listas de precios nuevas cada mes con ajustes de entre 7% y 8%. “Se hace imposible para los comercios aceptar esa obligación”, dijo el presidente de la cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismos de Rawson, Gastón Villordo.

En cambio, Daniel Milla, desde el centro comercial de Chimbas, sostuvo que el programa en cuotas “se ve con buenos ojos” y sostuvo que “es una ventaja para rubros de mobiliarios y electrodomésticos, “a los que vender de contado se les hace difícil”.

En el Centro Comercial de Caucete, la situación es variada según los comercios, explico su presidente Luis Agulles: hay quienes dicen que los clientes no usan financiación tan larga, o que el programa cobra muchas retenciones y no van a adherir. Otros lo aceptan, aunque tengan que congelar precios, como el caso de Musimundo que opera en la ciudad del este.