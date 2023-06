Actualizaron el valor de la harina a nivel nacional, ¿impactará en el precio del pan en San Juan?

Manuel Rodríguez, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Panaderos local, dijo a Tiempo de San Juan que no descartan un ajuste de precios del 8% que comenzaría a regir desde la próxima semana. “Es algo que estamos estudiando, pero la situación ya no se puede sostener, porque no es solo el aumento de la harina, sino de los servicios y otros costos”, señaló el empresario del sector.

De esta manera, el precio de pan en San Juan incrementará alrededor de 50 pesos, por lo que en algunos lugares estará costando más de 650 pesos. “Todo dependerá de cada panadero, ya que en la calle encontramos precios que van desde los 400 a los 600 pesos el kilo”, señaló Rodríguez

Sin mayores precisiones por el momento, el incremento entraría en vigencia la próxima semana. “No lo podemos evitar. Seguramente en otros productos también se actualice el precio entre un 5 y un 10%, siempre buscamos redondearlo, pero tratando que no sea un aumento que se note tanto, porque si no la gente no compra, y eso no nos conviene. Si se hace de a poco es menos agresivo”, finalizó.