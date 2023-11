A un mes de la reforma de la Ley de Alquileres, cómo sigue el mercado en San Juan

En cuanto las reformas fueron aprobadas, desde el sector inmobiliario local señalaron que dudaban que tuviera un impacto positivo en la provincia. Un mes después, eso se sostiene. “La Ley de Alquileres básicamente no provocó cambios en el mercado. Sigue muy afectado y con dificultad de entendimiento entre propietarios e inquilinos”, señaló a Tiempo de San Juan Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliario.

La escasez de inmuebles disponibles para alquiler familiar continúa profundizándose en la provincial. Al menos las que están bajo las órbitas de las inmobiliarias y los corredores son cada vez menos y los valores que manejan asustan a cualquier inquilino. Por ejemplo, un departamento estándar de un dormitorio ubicado dentro del anillo de la Av. Circunvalación tiene un valor promedio de alquiler mensual de $90.000.

Si buscamos por ejemplo en la web Compra San Juan, las ofertas para un departamento en Capital, por ejemplo, comienzan desde los $90.000 y puede llegar a superar los $200.000. El precio final dependerá de las disponibilidades, si tiene o no balcón, si el edificio cuenta con ascensor y si dispone de cochera, por mencionar algunos ejemplos.

Un detalle no menor es que hay departamentos y casas en alquiler disponibles, pero los mismos son manejados por particulares, por lo que a veces hay falta de regulación e incluso de contrato, quedando ambas partes sin ningún tipo de amparo.

Por su parte, Víctor Bazán, de la Asociación de Inquilinos de San Juan aseguró que nada cambió en el mercado tras la promulgación de la reforma. “El mercado está pendiente ahora de las elecciones presidenciales y sigue especulando. Cómo hay dos propuestas muy antagónicas el mercado decide no alquilar”, remarcó Bazán.

Sin duda las miradas están puestas en las urnas de este domingo. Asuma quien asuma, la implementación de medidas económicas profundas y a largo plazo pueden ejercer un efecto positivo en el mercado. Al menos eso es lo que esperan tanto desde el sector inmobiliario como desde los inquilinos.

“Siempre dijimos que solo con la modificación de la ley no iban a solucionar el déficit habitacional que tenemos. Se deben implementar otras políticas, de lo contrario el mercado no cambiará, como está pasando en este momento”, indicó Domínguez, enfatizando que de no haber cambios, la situación continuará agravándose.