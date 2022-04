Expendedores de San Juan desconocieron el refuerzo que anunció YPF y alertaron por desabastecimiento

Este martes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Ypf) anunció está "haciendo sus máximos esfuerzos" para garantizar la oferta de combustible. Sin embargo, en San Juan, "no tienen conocimiento" de un aumento en la cantidad que ingresa a la provincia. Es un contrapunto fuerte sobre un tema sensible.

La petrolera estatal dijo que "la compañía aumentó su oferta de gasoil en el mercado durante el mes de marzo y los primeros días de abril, alcanzando los mayores niveles de oferta de los últimos diez años". Y agregó que hay "una mejora de la situación del abastecimiento del gasoil".

No obstante, la titular de la Cámara de Expendedores local, Analía Salguero, aseguró que "hay que discriminar, cuando hablan de estas cosas, hablan de volcar más combustible a Buenos Aires y las grandes urbes, no justamente al interior". Acto seguido, analizó que ese es el "gran problema". "El interior se encuentra muy desabastecido", resaltó.

También indicó que hay un preocupante panorama rumbo a los feriados de Semana Santa, que va del 14 al 17 de abril. Para Salguero, la capacidad del mercado "no aguanta en San Juan ni en ningún lugar". "No me animo a decirle a la gente que salga tranquila porque no cómo piensan recargar para volver a la provincia", expresó.

Ante esta situación, aclaró que la solución es de fondo: "Hay que descomprimir el precio". "Esto no tiene un ánimo especulativo, para tener el combustible hay que comprarlo al precio que se vende en el mundo", aseguró. Una de las alternativas que planteó es la importación y la quita de impuestos para así venderlo al precio más económico.