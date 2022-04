Gran expectativa, ansiedad y ¿preocupación? Lo que dejó la DIA de Josemaría

El inicio de un nuevo emprendimiento en la provincia genera siempre buenas expectativas en los sectores partícipes. Esta vez es el turno de la minería, ya que al presentarse la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Josemaría, se da un paso más que importante para avanzar a la construcción y posterior explotación de una de las minas de cobre más importantes del país.

En ese marco, representantes de distintos sectores y miembros del gobierno provincial comentaron las sensaciones generadas en un día histórico para la actividad.

Carlos Astudillo, ministro de Minería, comentó que es un momento importante para la provincia y el país teniendo en cuenta que después de 25 años se presenta una DIA de explotación de una mina de cobre. “Con la sociedad que nos está acompañando, vamos a tener una mejor minería, más saludable con el ambiente, una mejor minería con más participación de la ciudadanía y una mejor distribución de la renta”, dijo el funcionario.

Por su parte Jorge Espejo, intendente de Iglesia, una de las comunas más beneficiadas por el proyecto minero, afirmó que la presentación de la DIA “significa cumplir una expectativa que viene generada desde hace tiempo, teniendo en cuenta qué significa tener un proyecto con sus dimensiones, con sus rendimientos, y duraciones, siendo el grande. Es la posibilidad de desarrollo no solo individual, sino también para las empresas de prestadores de servicios mineros iglesianos, nucleados en cámara, acompañando el desarrollo de todo esto”.

Otro de los intendentes que opinó al respecto fue Jorge Castañeda, jefe comunal de Calingasta. “Josemaría es una buena oportunidad para todo San Juan y para argentina, por el momento que estamos atravesando. Se generará mucho trabajo y muchos calingastinos van a trabajar, teniendo en cuenta lo que hoy se está haciendo”, dijo.

Desde el área privada sin duda uno de los más críticos fue Sergio Vallejo, titular de la CARPEM (Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Energéticos), ya que afirmó que ven con preocupación que en la DIA no mencione el desarrollo de proveedores locales. “Es algo que nos preocupa porque esto genera trabajo y crecimiento económico, pro no es una sorpresa porque desde Josemaría han demostrado que no están interesado en la contratación de empresas locales y eso es lo que nos tiene preocupados. Es por eso que nuestro equipo de legales vamos a estudiar bien la situación y se reaccionará legalmente. Queremos el desarrollo minero, dentro de las normas de convivencia”.

Distinto opinan desde la Cámara Minera de San Juan. Su presidente, Mario Hernández, afirmó que sobre la mina hay una gran expectativa. “Lo más importante para la provincia es la generación de puestos de trabajo, ya este el quinto proyecto contando Veladero, Casposo, Gualcamayo y Lama”. En la misma línea se expresó Julián Rins, titular de la Cámara de la Construcción filial San Juan, destacando las altas expectativas que hay por el empuje que le dará a la actividad. “Hay licitaciones que están lanzadas y significa potenciales contratos para empresas locales en el cortísimo plazo. Estamos en la etapa preliminar, pero es importante para las empresas locales estar en esos trabajos porque es lo que nos posiciona para los trabajos más importantes que van a venir después”. Pese a ello destacó la necesidad del compromiso de los operadores mineros para desarrollar empresas locales.

Sin duda los trabajadores de la construcción serán los más beneficiado durante la primera etapa de Josemaría. Previo a la presentación de la DIA Eduardo Cabello, secretario general de la UOCRA, había mencionado a este medio que el proyecto “abre el camino a una obra que se puede poner en marcha, con una mano de obra que esta sobre el 80 o 90% solo sanjuanina”. Pese a ello, recordó la importancia de ser cautos con relación a los anuncios, debido a la situación actualmente de muchos trabajadores y las expectativas que genera el proyecto, entendiendo que no es algo que se dará de un día para el otro, sino de manera paulatina.